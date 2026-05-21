Pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Zmarł tam dwulatek. Ustalenia Polsat News
Pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach koło Warszawy, gdzie w środę zmarł dwulatek, zarządzono na piątek - dowiedział się Polsat News. Decyzję podjął resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Poprzednio placówka była kontrolowana 12 czerwca zeszłego roku - wówczas nie stwierdzono żadnych uchybień. Chłopiec stracił życie w wyniku utonięcia w oczku wodnym na posesji żłobka.
Burmistrzyni Ząbek Małgorzata Zyśk informowała z kolei w radiu RDC, że placówka, w której doszło do tragedii przeszła coroczną kontrolę. Zapowiedziała też, że kontrole w żłobkach niepublicznych na terenie podwarszawskiej miejscowości zostaną wzmożone.
Ząbki: Śmierć dwulatka w żłobku. Zatrzymano dwie opiekunki
Dwuletni chłopiec zginął na terenie placówki opiekuńczej. Prokuratura informowała, że ciało dziecka zostało znalezione w oczku wodnym znajdującym się na posesji, gdzie działa żłobek. Mimo podjętej reanimacji, którą później przejęli policjanci i ratownicy, życia chłopca nie udało się uratować.
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros przekazała, że wstępne oględziny nie wykazały obrażeń mogących mieć związek ze zgonem.
W związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby pracujące w placówce. To opiekunki sprawujące bezpośrednią pieczę nad dziećmi. Kobiety w wieku 48 i 53 lata. Na ten moment - jak podała Staros - nie wiadomo, czy zostają przesłuchane w charakterze świadków czy podejrzanych.
Śledztwo zostało wszczęte z art. 155 kodeksu karnego, czyli w związku z nieumyślnym spowodowaniem śmierci.
