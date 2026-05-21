"Otrzymałem zapewnienie". Pentagon odpowiedział Polsce

- Otrzymałem jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone - powiedział wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po spotkaniach z przedstawicielami Departamentu Wojny w Pentagonie.

ZOBACZ: Chaos informacyjny ws. ćwiczeń wojskowych przy granicy. Szef MON zabrał głos



Wiceszef MON poinformował także, że rozpoczęły się polsko-amerykańskie rozmowy dotyczące stałej obecności wojsk USA w Polsce oraz inwestycji. Poparcie dla Polski ma według Zalewskiego nadchodzić w USA z obu stron sceny politycznej.

"Po rozmowach w Waszyngtonie jedno jest jasne: Polska nie jest uznawana za 'państwo frontowe', lecz za fundament bezpieczeństwa w Europie" - przekazał Zalewski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wiceszef MON w Pentagonie. Propozycja armii USA "w ciągu najbliższych tygodni"

Według informacji przekazanych przez Zalewskiego podczas briefingu prasowego europejskie dowództwo armii USA w ciągu najbliższych tygodni przedstawi propozycję, która "będzie realizować dyspozycję prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce".

ZOBACZ: Amerykańscy żołnierze w Polsce. Szef MON przekazał ważne informacje



Wiceszef MON wyraził ponadto opinię, że dla Polski ważne jest zachowanie zdolności sił USA, a nie wyłącznie liczebność. Zaznaczył przy tym, że podczas wizyty w Pentagonie "rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce".



Stała obecność wojskowa USA nad Wisłą wiązać się będzie jednak z kolejnymi inwestycjami. Podczas wizyty w Waszyngtonie Zalewski zainaugurował rozmowy na temat budowy nowego magazynu sprzętu wojskowego USA w Polsce.