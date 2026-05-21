Nowe ceny paliw na piątek. Ministerstwo opublikowało stawki. Jest zmiana

W piątek kierowcy zapłacą mniej za benzynę 95 i olej napędowy niż dzień wcześniej - wynika z nowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki. Bez zmian pozostanie natomiast maksymalna cena benzyny 98.

W piątek ceny maksymalne benzyny 95 i diesla będą niższe niż w czwartek

Zgodnie z czwartkowym komunikatem litr benzyny 95 będzie kosztował w piątek maksymalnie 6,48 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,91 zł.

 

To oznacza spadek cen względem czwartku. Obecnie litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,50 zł, a oleju napędowego 6,97 zł. Cena benzyny 98 pozostanie na tym samym poziomie.

Resort energii poinformował, że kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek. Obejmie ono stawki obowiązujące w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerstwo publikuje maksymalne ceny paliw codziennie w dni robocze. Nowe stawki zaczynają obowiązywać dzień po publikacji w Monitorze Polskim.

 

W przypadku publikacji przed weekendem lub świętem ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak wyliczane są maksymalne ceny paliw?

Cena maksymalna paliwa ustalana jest według wzoru uwzględniającego średnią cenę hurtową na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową wynoszącą 30 groszy za litr oraz podatek VAT.

 

Do 31 maja obowiązują przepisy obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszające akcyzę. W przypadku benzyny obniżka wynosi 29 groszy na litr, a dla oleju napędowego 28 groszy. To minimalne poziomy dopuszczane przez Unię Europejską.

Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP
