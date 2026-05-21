To oznacza spadek cen względem czwartku. Obecnie litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,50 zł, a oleju napędowego 6,97 zł. Cena benzyny 98 pozostanie na tym samym poziomie.

Ceny paliw na piątek 22 maja 2026. Ministerstwo podało stawki

Resort energii poinformował, że kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek. Obejmie ono stawki obowiązujące w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerstwo publikuje maksymalne ceny paliw codziennie w dni robocze. Nowe stawki zaczynają obowiązywać dzień po publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku publikacji przed weekendem lub świętem ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak wyliczane są maksymalne ceny paliw?

Cena maksymalna paliwa ustalana jest według wzoru uwzględniającego średnią cenę hurtową na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową wynoszącą 30 groszy za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązują przepisy obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszające akcyzę. W przypadku benzyny obniżka wynosi 29 groszy na litr, a dla oleju napędowego 28 groszy. To minimalne poziomy dopuszczane przez Unię Europejską.