Największe wzrosty zakażeń dotyczą wspomnianej rzeżączki i kiły. Eksperci ostrzegają, że nieleczone infekcje mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, w tym bezpłodności czy problemów z układem nerwowym.

ECDC alarmuje również ws. rosnącej liczby zakażeń przenoszonych z matki na dziecko podczas ciąży. Zdaniem ekspertów to jeden z najbardziej niepokojących trendów w najnowszych danych - podaje "Politico".

Rekordowe, niechlubne dane z Europy. Dotyczą rzeżączki i kiły

Według danych ECDC w 2024 roku w Europie odnotowano ponad 106 tys. przypadków rzeżączki. To wzrost o 4,3 proc. względem poprzedniego roku i ponad 300 proc. więcej niż w 2014 roku. Agencja podkreśliła, że to najwyższy wynik od rozpoczęcia monitoringu zakażeń przenoszonych drogą płciową w 2009 roku.

Rosną także liczby zakażeń kiłą. W 2024 roku zgłoszono blisko 46 tys. przypadków, co oznacza wzrost o 8 proc. rok do roku i ponad dwukrotny wzrost względem 2015 roku.

ZOBACZ: Rośnie liczba ofiar epidemii. WHO ogłosiła stan zagrożenia

- Nieleczone infekcje mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak przewlekły ból czy bezpłodność, a w przypadku kiły także do problemów z sercem lub układem nerwowym - ostrzegł ekspert ECDC ds. chorób zakaźnych Bruno Ciancio.

ECDC alarmuje ws. zakażeń u noworodków

Europejska agencja zwróciła również uwagę na gwałtowny wzrost przypadków kiły wrodzonej, czyli wspomnianych wcześniej zakażeń przenoszonych z matki na dziecko podczas ciąży.

Według ECDC liczba takich przypadków niemal podwoiła się w ciągu roku - z 78 w 2023 roku do 140 w 2024 roku. To najwyższy poziom od rozpoczęcia monitorowania tych zakażeń w Europie.

ZOBACZ: Wczesna otyłość może skrócić życie. Ryzyko jest poważne

Eksperci ostrzegają, że nieleczona kiła u kobiet w ciąży może prowadzić m.in. do poronień, martwych urodzeń, przedwczesnych porodów lub śmierci noworodka.

Eksperci wskazują na ryzykowne zachowania seksualne

ECDC podkreśla, że Europa od lat ma problem z ograniczeniem liczby zakażeń przenoszonych drogą płciową. Zdaniem ekspertów wpływ na wzrost statystyk mają zarówno lepsza diagnostyka i monitoring, jak i zmiany zachowań seksualnych, w tym rzadsze używanie prezerwatyw przez młodych ludzi.

Agencja poinformowała również, że ponad połowa przypadków rzeżączki i kiły dotyczy mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami. Najczęściej występującą infekcją przenoszoną drogą płciową w Europie pozostaje chlamydia. W 2024 roku potwierdzono ponad 213 tys. przypadków zakażeń, co oznacza jednak spadek względem niemal 231 tys. przypadków odnotowanych rok wcześniej.

ECDC zaapelowało o pilne działania mające ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się zakażeń. Zdaniem ekspertów brak zdecydowanej reakcji może prowadzić do dalszego wzrostu liczby zachorowań oraz pogłębiania nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej.