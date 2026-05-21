Nie żyje 19-letni strażnik graniczny. Tragedia w internacie

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, funkcjonariusze spożywali wcześniej alkohol. Rano ciało 19-latka znaleziono w łóżku.

- Mężczyźni spożywali w internacie alkohol. Rano w łóżku znaleziono ciało 19-latka - powiedziała w rozmowie z Interią rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Prokuratura wyklucza udział osób trzecich

Na miejscu pojawił się prokurator oraz lekarz medycyny sądowej. Przeprowadzono oględziny. - Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - przekazała prok. Julia Szozda.

Rzeczniczka dodała również, że alkohol spożywany przez funkcjonariuszy pochodził z "pewnego" pod kątem legalności źródła. Dwaj pozostali mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala. Jak przekazała prokuratura, miało to związek z silnymi emocjami po śmierci kolegi.

Śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci

W sprawie prowadzone jest śledztwo z art. 155 kodeksu karnego, czyli w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok 19-letniego funkcjonariusza. Dwaj funkcjonariusze trafili do kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

"Zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Czynności w sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Niezależnie od tego Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej wszczął postępowanie wyjaśniające. Ze względu na charakter sprawy oraz szacunek dla rodziny zmarłego Straż Graniczna nie udziela dodatkowych informacji" - przekazała w rozmowie z Polsatem News mjr SG Anna Sobieska-Tekień, rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej