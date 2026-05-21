"Nie wierzę Tuskowi". Mocne słowa koalicjanta z PSL

Senator Jan Filip Libicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że jego występ w programie "Studio Parlament" to "forma apelu" związana z decyzjami rządu dotyczącymi sytuacji mniejszości seksualnych.



- Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku adopcji przez pary jednopłciowe. Wiele wskazuje na to, że będę głosował przeciwko ustawie o statusie osoby najbliższej, gdy trafi do Senatu - powiedział Libicki, stwierdzając, że "nie będzie krytyczny wobec prezydenta", jeśli ten zawetuje ustawę.

Senator PSL o projekcie Konfederacji: Mogą liczyć na moje poparcie

Senator PSL zadeklarował także, że jeśli Konfederacja zgodnie z zapowiedzią złoży projekt ustawy zakazującej adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, to może liczyć na jego poparcie. - Uważam, że jest rzeczą niewłaściwą, aby pary jednopłciowe miały prawo adopcji dzieci - powiedział Libicki na antenie Polsat News Polityka.

ZOBACZ: "Chciałbym przeprosić". Tusk wzywa do pilnych prac ws. związków jednopłciowych



Wcześniej Donald Tusk podkreślał, że ustawa o statusie osobny najbliższej nie będzie prowadzić do liberalizacji w sprawie adopcji. Na konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie rządu 12 maja premier zaznaczył, że che "przeciąć wszelkie spekulacje" na temat ewentualnej możliwości adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe

Jan Filip Libicki o transkrypcji aktów małżeństw: Podałbym się do dymisji, nie wierzę Tuskowi w tej sprawie

Zastrzeżenia senatora PSL wzbudził nie tylko projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, ale też rozporządzenie, które ma uregulować transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami Polski.



- Gdybym był ministrem, który wydaje takie rozporządzenie ws. transkrypcji, to podałbym się do dymisji, nie wierzę Tuskowi w tej sprawie - powiedział Jan Filip Libicki, stwierdzając, że jest przeciwnikiem transkrypcji i w "każdej sytuacji" głosowałby przeciwko możliwości legalizacji w Polsce jednopłciowych małżeństw zawartych za granicą.

- Uważam, że każda regulacja, która będzie prowadzić do jakiegoś zrównywania tych par z małżeństwami, będzie równocześnie prowadzić do adopcji dzieci przez te pary, a ja się na to nie zgadzam - powiedział senator.

ZOBACZ: Przełomowy wyrok NSA. Tak wygląda sytuacja par jednopłciowych w Europie



W połowie maja Donald Tusk zobowiązał szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego oraz ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego do prac nad rozporządzeniem, na podstawie którego urzędy stanu cywilnego będą mogły w uregulowany sposób dokonywać transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.



- Chcę podkreślić, że zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe i logika dotychczasowych praw, które obowiązują i będą w Polsce obowiązywały, to wszystko mówi nam jednoznacznie, to nie jest żaden sposób droga do możliwości adopcji - mówił premier w połowie maja.