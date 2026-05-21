Zakaz wszedł w życie. Izraelski minister bez prawa wjazdu do Polski

- Izraelski minister z pięcioletnim zakazem wjazdu do Polski. Tak jak obiecywaliśmy, nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli - powiedział Marcin Kierwiński w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie - przekazał szef MSWiA.

Itamar Ben-Gwir otrzymał zakaz wjazdu do Polski na pięć lat

W czwartek charge d'affaires Izraela wezwano także do polskiego MSZ. Maciej Wewiór przekazał, że przedstawiciel Tel Awiwu nie przeprosił za zachowanie ministra. Rozmowa z charge d'affaires Izraela potrwała 10 - 15 min. - Decyzja, z którą minister Sikorski zwrócił się do MSWiA, myślę, że jest idealnym sygnałem do tego, jak konkretna była ta rozmowa - zaznaczył Wewiór.

Wcześniej do Ben-Gwira zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych Radosław Sikorski.



"Nie wolno ci w ten sposób traktować obywateli polskich, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. W demokratycznym świecie nie przechwalamy się i nie znęcamy nad osobami w aresztach. Domagamy się sprawiedliwości dla naszych obywateli i konsekwencji dla ciebie" - przekazał szef polskiej dyplomacji.

"Witajcie w Izraelu". Oburzenie po publikacji ministra z Izraela

Itamar Ben-Gwir wywołał międzynardowy skandal, publikując nagranie przestawiające członków Flotylli Sumud niosącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy, któzy są poniżani przez izraelskie służby. Na nagraniu widać także samego Ben-Gwira, który wyrażał zadowolenie z przemocy stosowanej wobec zatrzymanych.

- Witajcie w Izraelu - mówił w wideo Ben-Gwir do związanych osób. - To my jesteśmy panami domu - dodał. Materiał wywołał oburzenie w kręgach światowej dyplomacji.



Nagranie odbiło się szerokim echem, państwa, których obywatele zostali zatrzymani przez izraelskie służby, wezwały ambasadorów Izraela, pojawiły się liczne wyrazy potępienia zachowania Ben-Gwira i wezwania do natychmiastowego oswobodzenia członków flotylli.