W czwartek zakończyły się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe z udziałem sił dysponujących arsenałem jądrowym. Obie strony wyraziły zadowolenie z przebiegu ćwiczeń. Aleksandr Łukaszenka zaznaczył przy tym, że Białoruś nie podejmie działań ofensywnych wobec żadnego państwa pod jednym warunkiem.

- Nie zamierzamy z nikim walczyć, jeśli nikt nie będzie nas prowokował. Nikomu nie grozimy, w żadnym wypadku. Ale jeśli nie daj Bóg... to nie będziemy się patyczkować - powiedział Łukaszenka cytowany przez państwową agencję Biełta.

Biełta przytacza także fragmenty wideokonferencji, jaką prezydenci Białorusi i Rosji z udziałem generalicji w związku ze wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi. Aleksandr Łukaszenka wypowiada się w niej o Białorusi i Rosji jak o "wspólnej ojczyźnie". Białoruski przywódca odniósł się także do wcześniejszych wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, według których Rosja chce wciągnąć Białoruś w wojnę.

- Jeśli chodzi o stwierdzenie, że Białoruś będzie zaangażowana w wojnę, powiedziałem, że będzie zaangażowana tylko w jednym przypadku - jeśli na naszym terytorium dojdzie do agresji. (...) Będziemy bronić naszej wspólnej ojczyzny od Brześcia do Władywostoku - powiedział Łukaszenka.

- Nie będziemy angażować się w wojnę na Ukrainie. Nie ma takiej potrzeby. Ani cywilnej, ani wojskowej (...) Jeśli on (Zełenski – red.) chce o czymś porozmawiać, skonsultować się czy coś innego - proszę bardzo, jesteśmy na to otwarci. W każdej chwili – na Ukrainie, Białorusi - jestem gotów się z nim spotkać i omówić problemy stosunków białorusko-ukraińskich - powiedział Łukaszenka.

- Z jakiegoś powodu mamy o czym rozmawiać z Amerykanami, Niemcami, Polakami, Litwinami i Łotyszami, ale nie z Ukrainą…- stwierdził białoruski przywódca.

Według Zełenskiego Rosja chce wciągnąć Białoruś w atak na Litwę lub Łotwę

Słowa Łukaszenki o tym, że Białoruś nie zaatakuje niesprowokowana innego państwa, padły po tym, jak Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Rosja zabiega, by zaangażować Mińsk w operację wojskową. Zełenski przekazał, że informację tę zdobył ukraiński wywiad.

Według prezydenta Ukrainy Putin chce, by białoruskie wojska dołączyły do ponownej ofensywy na odcinku czernihowsko-kijowskim lub wzięły udział w operacji skierowanej na północ - przeciwko Litwie lub Łotwie, państwom NATO.

We wtorek rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego opublikowała komunikat, w którym oskarżyła Ukrainę o próby atakowania Rosji z terytorium Łotwy, a władzom w Rydze Kreml zagroził odwetem. Prezydent Łotwy zaprzeczył oskarżeniom i oskarżył Rosję o szerzenie kłamstw.