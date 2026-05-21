Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski. Jest wniosek

- Charge d'affaires Izraela otrzymał informację o naszym oburzeniu w sprawie zatrzymania polskich obywateli - poinformował po zakończeniu spotkania rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Miło mi poinformować, że jeszcze dzisiaj opuszczą Izrael - dodał.

Przekazał również, że minister Radosław Sikorski zwrócił się do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, aby izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Polski.

MSZ reaguje na działania Izraela. Wniosek o zakaz wjazdu dla ministra

Rzecznik MSZ odniósł się również do liczby osób zatrzymanych przez Izrael. - Mówimy o dwójce polskich obywateli - sprecyzował. - Informacje o trzech osobach mówią o polskiej delegacji, trzecia osoba nie jest obywatelem Rzeczypospolitej - dodał.

Wewiór nadmienił, iż uczestnicy Global Sumud Flotilla opuścili już więzienie, w którym przebywali i zmierzają na lotnisko, skąd polecą do Turcji. - Stambuł jest bezpiecznym miejscem, tam nasi obywatele będą na wolności - dodał.

Rzecznik MSZ zwrócił uwagę na to, że działania ministra Ben-Gwira zostały skrytykowane również wewnątrz rządu Izraela. - Myślę, że wiele osób zauważyło, że takie zachowania są, chciałem powiedzieć niestosowne, ale to jest za lekkie sformułowanie, są oburzające i nie powinno być na nie przestrzeni - stwierdził.

Rozmowa z charge d'affaires Izraela potrwała 10 - 15 min. - Decyzja, z którą minister Sikorski zwrócił się do MSWiA, myślę, że jest idealnym sygnałem do tego, jak konkretna była ta rozmowa - zaznaczył Wewiór, dodając, że na spotkaniu nie padły przeprosiny, których domagał się MSZ.

Według rzecznika polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafała Piotrowskiego do incydentu doszło w poniedziałek około godz. 9:30 czasu polskiego. Na wodach międzynarodowych ok. 130 km od wybrzeży Cypru, mniej więcej 460 km od Strefy Gazy, Izraelskie łodzie motorowe miały podpłynąć do niektórych jednostek, po czym żołnierze weszli na ich pokład.

Aktywiści założyli kamizelki ratunkowe i podnieśli ręce. Po wejściu Izraelczyków internetowa transmisja z humanitarnego rejsu urwała się.