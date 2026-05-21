Burze nie znikają i możliwe, że zostaną z nami przez większość tygodnia. W czwartek zanotujemy je w centrum i na północy, ale potem pogoda na pewien czas się uspokoi. W dodatku w tym czasie zrobi się naprawdę gorąco: mamy nawet szansę na pierwszy w tym roku upał - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czwartek wypełniony burzami. Są nowe ostrzeżenia

Pogoda w dalszym ciągu jest niespokojna i w czwartek szczególnie mocno odczują to mieszkańcy centralnej i północnej Polski. Tam zagrzmi oraz spadnie sporo deszczu, a lokalnie również grad.

Burze pojawią się po południu i w związku z tym zagrożeniem IMGW wystosował ostrzeżenia pierwszego stopnia dla następujących województw:

większości mazowieckiego (bez terenów na południowo-wschodnich krańcach);

(bez terenów na południowo-wschodnich krańcach); północno-wschodnich powiatach łódzkiego ;

; centralnej i zachodniej części warmińsko-mazurskiego;

wschodniej części pomorskiego ;

; północno-wschodnich krańcach kujawsko-pomorskiego.

IMGW W piątek ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu burz wydano dla centrum i północnej Polski

Na tych terenach suma opadów może sięgnąć 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, do tego w trakcie burz powieje mocny wiatr, w porywach dochodzący do 65 km/h.

Mimo wszystko czwartek będzie ciepłym dniem, i to w całym kraju. Tylko miejscami nad morzem oraz miejscami na Podhalu będzie około 17-18 st. C. W zdecydowanej większości kraju będzie powyżej progu 20 stopni, a najcieplej na wschodzie, gdzie zanotujemy 23-24 st. C. To dopiero początek poważniejszego ocieplenia, które swoje apogeum osiągnie w weekend.

Pojawia się szansa na upał. Pierwszy w tym roku

Masa ciepłego powietrza będzie w kolejnych dniach dalej napływać do naszego kraju, dzięki czemu również w piątek praktycznie wszędzie zanotujemy około 20 st. C lub nieco więcej, z wyjątkiem Wybrzeża oraz Podlasia i Podhala, gdzie może być o kilka stopni mniej.

Dalej będzie dość pochmurnie, ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu, ale najprawdopodobniej już bez udziału burz. Naprawdę gorąco zrobi się w sobotę. Tego dnia już we wszystkich regionach Polski będzie co najmniej 20 st. C, a najwyższe temperatury zanotujemy na zachodzie: tam termometry pokażą do około 26-27 st. C, jednak nie można wykluczyć, że lokalnie będzie jeszcze więcej.

WXCHARTS W sobotę upalenie może się zrobić na zachodnich krańcach Polski. Tam lokalnie może być do około 30 st. C

Możliwe nawet, że na południu Ziemi Lubuskiej będzie tak ciepło, że zanotujemy pierwszy w tym roku upał - jest realna szansa na temperatury w okolicach 30 st. Pierwsza połowa weekendu będzie nie tylko bardzo ciepła, ale też spokojna. W wielu miejscach się rozpogodzi, a słabe opady deszczu, jeśli w ogóle się pojawią, to tylko lokalnie i głównie na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wciąż gorąco, ale już nie upalnie. Wiemy, na jak długo

Fala gorąca prędko nie opadnie i w niedzielę wciąż odczujemy jej obecność, choć tego dnia aura stanie się bardziej wymagająca.

Pod koniec weekendu na upał raczej szans już nie będzie, jednak wciąż będzie bardzo ciepło: przeważnie od 21 do 25 st. C, a na zachodzie miejscami do 27 st. C.

WXCHARTS W niedzielę w Polsce wciąż będzie bardzo ciepło, jednak tego dnia na upał nie powinniśmy już liczyć

Na południu i w centrum oraz na wschodzie mocniej się zachmurzy i tam popada przelotny deszcz, a na południe wrócą burze. Przyniosą intensywniejsze opady, a także silny wiatr, dochodzący w porywach do 60 km/h.

Na weekendzie cieplejszy epizod się nie zakończy. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to również na początku przyszłego tygodnia utrzymają się letnie temperatury, dochodzące miejscami na zachodzie nawet do 26-27 st. C. Będzie przy tym pogodnie i bezchmurnie.

IMGW Apogeum fali gorąca przypadnie na weekend, ale pierwsze dni przyszłego tygodnia również będą bardzo ciepłe

Wyraźnie chłodniej zrobi się w okolicach środy i czwartku, kiedy to w dużej części Polski za dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni.