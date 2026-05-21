Prezydent USA poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że do Polski trafi 5 tys. dodatkowych żołnierzy USA. Jako przyczynę Donald Trump wskazał zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w 2025 r.

"W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy." - przekazał Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych.

We wtorek wiceprezydent USA J.D. Vance twierdził, że dojdzie do opóźnienia wysłania amerykańskich wojsk do Polski, ale nie jest ono tożsame z redukcją sił.

Dodatkowe 5 tys. żołnierzy USA. Donald Trump ogłosił decyzję

Ogłoszenie decyzji przez Donalda Trumpa nastąpiło kilka godzin po tym, jak wiceszef MON Paweł Zalewski informował o zakończeniu rozmów w Pentagonie. Wówczas przedstawiciele Departamentu Wojny ponownie potwierdzili informację, że wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane, jednak docelowo siły USA w Polsce nie ulegną redukcji.

- Otrzymałem jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone - powiedział po rozmowach Zalewski, podkreślając, że wstrzymanie rotacji ma charakter tymczasowy.

Według informacji, które uzyskał wiceszef MON, europejskie dowództwo armii USA w ciągu kilku tygodni ma przedstawić propozycję, która "będzie realizować dyspozycję prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce".

Żołnierze USA w Polsce w związku z sukcesem wyborczym Karola Nawrockiego

We wtorek z podsekretarzem ds. polityki w Departamencie Wojny, Elbridgem Colbym, rozmawiał szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Zwrócił on uwagę, że pozytywny wpływ na stosunki polsko-amerykańskie mają dobre relacje pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem.

"Otrzymałem potwierdzenie, że na kształt stosunków między Polską a USA, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, wpływa dobra relacja osobista między Prezydentem RP a Prezydentem USA. Zostałem także zapewniony, że USA traktują Polskę jako wzorowego sojusznika i że jako kraj możemy liczyć na utrzymanie mocnego zaangażowania sił amerykańskich" - przekazał szef BBN.