Pięć lat "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Polska

Od pięciu lat "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" wyznacza rytm politycznych niedzielnych poranków. Program na stałe zajął miejsce w czołówce najchętniej oglądanych formatów publicystycznych w Polsce, gromadząc średnio około pół miliona widzów przy każdym wydaniu. Najbliższa, jubileuszowa odsłona programu będzie miała nową, odświeżoną scenografię.

Bogdan Rymanowski, gospodarz programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", prezentujący się na tle grafiki tytułowej programu.
Polsat News
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w niedziele o godzinie 9.55

Bogdan Rymanowski stworzył przestrzeń do dynamicznych, często gorących, ale merytorycznych debat politycznych. Przez pięć lat na antenie programu komentowano najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, od kampanii wyborczych i kryzysów politycznych po wydarzenia międzynarodowe.  

 
Gospodarz programu od lat pozostaje jednym z najbardziej cenionych i najbardziej wiarygodnych dziennikarzy w Polsce, regularnie zajmując czołowe miejsca w rankingach społecznego zaufania. W 2023 roku w badaniu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, został uznany za najbardziej cenionego prezentera w kraju.

 

ZOBACZ: Prezydent Nawrocki o wysokich cenach prądu. Wskazał na marszałka Czarzastego

 

Rok później ponownie potwierdził swoją pozycję lidera - w badaniu CBOS dotyczącym społecznego odbioru dziennikarzy politycznych - zajął pierwsze miejsce pod względem zaufania widzów. 

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" świętuje piąte urodziny

- Pięć lat "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" to setki rozmów, tysiące pytań i niezliczona ilość emocji na żywo. Najbardziej cieszy mnie to, że widzowie wciąż chcą spędzać z nami niedzielne poranki i traktują nasz program jako miejsce ważnej debaty. Telewizja informacyjna musi być blisko ludzi i ich spraw, a my od początku staramy się właśnie tacy być - mówi Bogdan Rymanowski. 

 

- "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" pokazuje, jak ważne są dziś spokojna rozmowa, wiarygodność i doświadczenie w prowadzeniu debaty politycznej. Program Bogdana Rymanowskiego zbudował swoją pozycję wśród najważniejszych programów publicystycznych w Polsce, a dla widzów stał się naturalnym miejscem podsumowania politycznego tygodnia - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz Redaktor Naczelny Interii. 

 

ZOBACZ: "Ideologiczna rewolucja" zablokowana przez Nawrockiego? "UE ma w głębokim poważaniu"

 

Program od lat utrzymuje bardzo dobre wyniki oglądalności. Średnio każdy odcinek ogląda około pół miliona widzów, a wybrane wydania wielokrotnie osiągały znacznie wyższe wyniki. 

 

Emisja "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w każdą niedzielę na antenie Polsat News oraz w Interii i Polsatnews.pl o godzinie 9.55. 

WIDEO: Zmiany w przeglądach samochodów, nowe obowiązki. Minister o szczegółach
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BOGDAN RYMANOWSKIPOLSAT NEWSPOLSKAŚNIADANIE BOGDANA RYMANOWSKIEGOŚNIADANIE BOGDANA RYMANOWSKIEGO W POLSAT NEWS I INTERIIWYDARZENIA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 