Bogdan Rymanowski stworzył przestrzeń do dynamicznych, często gorących, ale merytorycznych debat politycznych. Przez pięć lat na antenie programu komentowano najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, od kampanii wyborczych i kryzysów politycznych po wydarzenia międzynarodowe.



Gospodarz programu od lat pozostaje jednym z najbardziej cenionych i najbardziej wiarygodnych dziennikarzy w Polsce, regularnie zajmując czołowe miejsca w rankingach społecznego zaufania. W 2023 roku w badaniu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, został uznany za najbardziej cenionego prezentera w kraju.

ZOBACZ: Prezydent Nawrocki o wysokich cenach prądu. Wskazał na marszałka Czarzastego

Rok później ponownie potwierdził swoją pozycję lidera - w badaniu CBOS dotyczącym społecznego odbioru dziennikarzy politycznych - zajął pierwsze miejsce pod względem zaufania widzów.

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" świętuje piąte urodziny

- Pięć lat "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" to setki rozmów, tysiące pytań i niezliczona ilość emocji na żywo. Najbardziej cieszy mnie to, że widzowie wciąż chcą spędzać z nami niedzielne poranki i traktują nasz program jako miejsce ważnej debaty. Telewizja informacyjna musi być blisko ludzi i ich spraw, a my od początku staramy się właśnie tacy być - mówi Bogdan Rymanowski.

- "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" pokazuje, jak ważne są dziś spokojna rozmowa, wiarygodność i doświadczenie w prowadzeniu debaty politycznej. Program Bogdana Rymanowskiego zbudował swoją pozycję wśród najważniejszych programów publicystycznych w Polsce, a dla widzów stał się naturalnym miejscem podsumowania politycznego tygodnia - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz Redaktor Naczelny Interii.

ZOBACZ: "Ideologiczna rewolucja" zablokowana przez Nawrockiego? "UE ma w głębokim poważaniu"

Program od lat utrzymuje bardzo dobre wyniki oglądalności. Średnio każdy odcinek ogląda około pół miliona widzów, a wybrane wydania wielokrotnie osiągały znacznie wyższe wyniki.

Emisja "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w każdą niedzielę na antenie Polsat News oraz w Interii i Polsatnews.pl o godzinie 9.55.

WIDEO: Zmiany w przeglądach samochodów, nowe obowiązki. Minister o szczegółach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl