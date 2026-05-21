Pięć lat "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Od pięciu lat "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" wyznacza rytm politycznych niedzielnych poranków. Program na stałe zajął miejsce w czołówce najchętniej oglądanych formatów publicystycznych w Polsce, gromadząc średnio około pół miliona widzów przy każdym wydaniu. Najbliższa, jubileuszowa odsłona programu będzie miała nową, odświeżoną scenografię.
Bogdan Rymanowski stworzył przestrzeń do dynamicznych, często gorących, ale merytorycznych debat politycznych. Przez pięć lat na antenie programu komentowano najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, od kampanii wyborczych i kryzysów politycznych po wydarzenia międzynarodowe.
Gospodarz programu od lat pozostaje jednym z najbardziej cenionych i najbardziej wiarygodnych dziennikarzy w Polsce, regularnie zajmując czołowe miejsca w rankingach społecznego zaufania. W 2023 roku w badaniu Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, został uznany za najbardziej cenionego prezentera w kraju.
Rok później ponownie potwierdził swoją pozycję lidera - w badaniu CBOS dotyczącym społecznego odbioru dziennikarzy politycznych - zajął pierwsze miejsce pod względem zaufania widzów.
- Pięć lat "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" to setki rozmów, tysiące pytań i niezliczona ilość emocji na żywo. Najbardziej cieszy mnie to, że widzowie wciąż chcą spędzać z nami niedzielne poranki i traktują nasz program jako miejsce ważnej debaty. Telewizja informacyjna musi być blisko ludzi i ich spraw, a my od początku staramy się właśnie tacy być - mówi Bogdan Rymanowski.
- "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" pokazuje, jak ważne są dziś spokojna rozmowa, wiarygodność i doświadczenie w prowadzeniu debaty politycznej. Program Bogdana Rymanowskiego zbudował swoją pozycję wśród najważniejszych programów publicystycznych w Polsce, a dla widzów stał się naturalnym miejscem podsumowania politycznego tygodnia - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz Redaktor Naczelny Interii.
Program od lat utrzymuje bardzo dobre wyniki oglądalności. Średnio każdy odcinek ogląda około pół miliona widzów, a wybrane wydania wielokrotnie osiągały znacznie wyższe wyniki.
Emisja "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w każdą niedzielę na antenie Polsat News oraz w Interii i Polsatnews.pl o godzinie 9.55.