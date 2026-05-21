O zatrzymaniu byłego posła Jacka Żalka poinformował TVN24. Sprawa ma dotyczyć nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

W styczniu Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała o skierowaniu do warszawskiego Sądu Okręgowego aktu oskarżenia przeciwko 33 osobom, które miały brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzaniu z NCBiR środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oskarżeni mieli zdaniem śledczych wyłudzić z NCBiR-u niemal 5 mln zł, a usiłowali wyłudzić niemal 43 mln zł. Część śledztwa została również przekazane Prokuraturze Europejskiej.

Były poseł Jacek Żalek zatrzymany

W 2020 r. Jacek Żalek został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W marcu 2023 roku podał się jednak do dymisji w związku z aferą związaną z przyznawaniem pieniędzy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa zawierała umowy inwestycyjne i grantowe za pośrednictwem funduszy Scitech Fund z programu "Inteligentny Rozwój 2014-2020 - BRIDGE ALFA" i konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe".

Jacek Żalek był jednym z założycieli i liderów Polski Razem i Porozumienia Jarosława Gowina. Był również członkiem Partii Republikańskiej Adama Bielana, a do Sejmu startował również z list Prawa i Sprawiedliwości.