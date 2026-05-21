Media: CBA zatrzymało byłego posła Jacka Żalka. Był liderem partii Gowina

Polska

Były poseł i jeden z liderów Polski Razem, a potem Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacek Żalek został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne - przekazał tvn24. Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską.

Zbliżenie na ramię munduru służbowego z naszywką CBA.
CBA
Były poseł Jacek Ż. zatrzymany przez CBA

O zatrzymaniu byłego posła Jacka Żalka poinformował TVN24. Sprawa ma dotyczyć nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

 

W styczniu Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała o skierowaniu do warszawskiego Sądu Okręgowego aktu oskarżenia przeciwko 33 osobom, które miały brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzaniu z NCBiR środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oskarżeni mieli zdaniem śledczych wyłudzić z NCBiR-u niemal 5 mln zł, a usiłowali wyłudzić niemal 43 mln zł. Część śledztwa została również przekazane Prokuraturze Europejskiej.

Akcja CBA. Były poseł Jacek Żalek zatrzymany

W 2020 r. Jacek Żalek został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W marcu 2023 roku podał się jednak do dymisji w związku z aferą związaną z przyznawaniem pieniędzy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Grupa zawierała umowy inwestycyjne i grantowe za pośrednictwem funduszy Scitech Fund z programu "Inteligentny Rozwój 2014-2020 - BRIDGE ALFA" i konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe".

 

ZOBACZ: CBA w siedzibie ministerstwa. "Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację"

 

Jacek Żalek był jednym z założycieli i liderów Polski Razem i Porozumienia Jarosława Gowina. Był również członkiem Partii Republikańskiej Adama Bielana, a do Sejmu startował również z list Prawa i Sprawiedliwości.

 

 

WIDEO: Strażacy stracili jedyny wóz po 44 latach służby. "Stał się symbolem"
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AFERAFUNDUSZE EUROPEJSKIEJACEK ŻALEKNCBRNIEPRAWIDŁOWOŚCIPOLSKAPOLSKA RAZEMPROKURATURA EUROPEJSKAŚLEDZTWO

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 