Alarm na Łotwie, obiekt naruszył przestrzeń powietrzną. "Szukajcie schronienia"

Łotewska armia poinformowała o obecności co najmniej jednego bezzałogowego statku powietrznego w przestrzeni kraju. W związku z incydentem podjęto działania obrony przeciwlotniczej oraz poderwano myśliwce NATO.

Siły zbrojne Łotwy przekazały komunikat w mediach społecznościowych. "Potwierdzamy, że w przestrzeni powietrznej Łotwy znajduje się co najmniej jeden bezzałogowy statek powietrzny" - czytamy na platformie X.

 

Łotewskie wojsko nadmieniło, że stale monitoruje sytuację, także przy pomocy sojuszników z NATO. Mieszkańców części regionów zaapelowano o pozostanie w domach i unikanie zbliżania się do nisko lecących obiektów.

Łotwa reaguje po naruszeniu przestrzeni powietrznej

Jak przekazała łotewska armia, po wykryciu obiektu natychmiast uruchomiono procedury bezpieczeństwa i wzmocniono działania obrony przeciwlotniczej.

 

"Siły Zbrojne Narodowe wraz z sojusznikami z NATO nieustannie monitorują przestrzeń powietrzną, aby zapewnić zdolność do natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenie" - podano w komunikacie. Według lokalnych mediów alert objął m.in. powiaty Lucyn, Rzeżyca i Krasław.

 

To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Łotwy przez bezzałogowy statek powietrzny w ostatnich dniach. Incydenty tego typu budzą rosnące obawy o bezpieczeństwo państw znajdujących się przy wschodniej flance NATO.

 

Przypomnijmy, że kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców. Ich nieba strzegą lotnicy z innych krajów NATO. 

Karol Płatek / polsatnews.pl
