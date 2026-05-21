Łotewskie wojsko nadmieniło, że stale monitoruje sytuację, także przy pomocy sojuszników z NATO. Mieszkańców części regionów zaapelowano o pozostanie w domach i unikanie zbliżania się do nisko lecących obiektów.

Łotwa reaguje po naruszeniu przestrzeni powietrznej

Jak przekazała łotewska armia, po wykryciu obiektu natychmiast uruchomiono procedury bezpieczeństwa i wzmocniono działania obrony przeciwlotniczej.

"Siły Zbrojne Narodowe wraz z sojusznikami z NATO nieustannie monitorują przestrzeń powietrzną, aby zapewnić zdolność do natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenie" - podano w komunikacie. Według lokalnych mediów alert objął m.in. powiaty Lucyn, Rzeżyca i Krasław.

To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej Łotwy przez bezzałogowy statek powietrzny w ostatnich dniach. Incydenty tego typu budzą rosnące obawy o bezpieczeństwo państw znajdujących się przy wschodniej flance NATO.

Przypomnijmy, że kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców. Ich nieba strzegą lotnicy z innych krajów NATO.