Dotychczas - zgodnie z obowiązującym w Tajlandii prawem - turyści z ponad 90 krajów - w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 29 państw strefy Schengen w Europie oraz Australii - mogli przebywać w kraju do 60 dni bez wizy. We wtorek rząd Tajlandii zatwierdził skrócenie okresu pobytu bezwizowego dla podróżnych z tych krajów.

Tajlandia skraca okres pobytu bez wizy. Nawet do 15 dni

Minister turystyki Surasak Phancharoenworakul powiedział, że nowy okres pobytu bezwizowego będzie ustalany oddzielnie dla każdego kraju, przy czym większość obcokrajowców będzie mogła przebywać w Tajlandii do 30 dni, choć niektórzy mogą otrzymać pozwolenie tylko na 15 dni.

Rzeczniczka rządu powiedziała agencji AFP, że turyści będą mogli jednorazowo odnowić wizę, udając się do urzędu imigracyjnego. - O przedłużeniu zdecyduje urzędnik, a turyści będą musieli wyjaśnić, dlaczego zostają dłużej - powiedziała.

Minister spraw zagranicznych Sihasak Phuangketkeow oświadczył w zeszłym tygodniu, że skrócenie okresu pobytu bezwizowego stanowi część działań mających na celu walkę z przestępczością. Dodał, że Tajlandia nie miała na celu żadnego konkretnego kraju, lecz raczej osoby nadużywające systemu wizowego i popełniające przestępstwa.

Rzeczniczka rządu mówiła, że turyści przynoszą Tajlandii "korzyści, takie jak ożywienie gospodarki, ale obecny system pozwala niektórym osobom na nadużywanie go".



Okres pobytu bezwizowego był wcześniej ograniczony do 30 dni, ale od lipca 2024 r. został wydłużony do 60 dni w ramach działań mających na celu pobudzenie turystyki i gospodarki.



Turystyka stanowi ponad 10 proc. PKB Tajlandii, mimo że liczba odwiedzających utrzymuje się na poziomie niższym niż przed pandemią.

Według danych rządowych w pierwszym kwartale tego roku liczba przyjazdów zagranicznych spadła o około 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2025, przy czym liczba odwiedzających z Bliskiego Wschodu zmniejszyła się o prawie jedną trzecią.



Rząd Tajlandii poinformował, że w tym roku spodziewa się przyjazdu około 33,5 mln zagranicznych turystów, podczas gdy w 2025 roku liczba odwiedzających wyniosła prawie 33 mln.