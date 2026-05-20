"Zagrożenie dla zdrowia ludzi". Radioaktywny pocisk znaleziony w Ukrainie
Szczątki rakiety, w którą był uzbrojony rosyjski dron Gerań-2, miał podwyższony poziom radioaktywności - przekazała w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, podkreślając, że stwarza to zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ustalono, że rosyjskie wojska mogą korzystać z takich rakiet podczas niszczenia ukraińskich samolotów i śmigłowców przechwytujących wrogie bezzałogowce. Wydano pilny apel do mieszkańców.
Komunikat Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dotyczy rakiety, w którą uzbrojony był dron Gerań-2. Została ona użyta do ataku na obwód czernichowski 7 kwietnia.
"Podczas rozpoznania radiacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie wraku wrogiego drona z rakietą zarejestrowano poziom promieniowania gamma wynoszący 12 μSv/h, co znacznie przekracza naturalne tło promieniowania i zagraża zdrowiu ludzi" - przekazano w wydanym komunikacie.
Jak czytamy, głowica została sprowadzona do "bezpiecznego stanu" i przetransportowana na składowisko odpadów radioaktywnych. Badania wykazały, że rakieta zawierała zubożony uran-235 i uran-238.
W Ukrainie spadła radioaktywna rakieta. Służby apelują do mieszkańców
Obecnie kontynuowane są badania przedprocesowe. Ostatecznie sprawa ma trafić do sądu. Postępowanie jest prowadzone w kierunku art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy (zbrodnie wojenne) i nadzoruje ją Prokuratura Obwodowa w Czernihowie.
SBU podkreśliła, że Rosja może korzystać z tego typu rakiet do niszczenia ukraińskich samolotów oraz śmigłowców przechwytujących bezzałogowce. W związku z tą informacją ukraińskie służby zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku odkrycia fragmentów bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych lub innej amunicji.
"Uszkodzona lub spalona amunicja stanowi największe zagrożenie, ponieważ może emitować pył radioaktywny, niebezpieczny dla ludzi i środowiska" - wskazano w komunikacie, dodając, że nie należy zbliżać się do tego typu znalezisk ani ich dotykać. Do dyspozycji obywateli są numery alarmowe.Czytaj więcej