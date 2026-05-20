Po rozmowach rosyjsko-chińskich Władimir Putin i Xi Jinping przyjęli "Deklarację w sprawie ustanowienia świata wielobiegunowego i nowego typu stosunków międzynarodowych". We wspólnym oświadczeniu napisano między innymi, że światu zagraża "powrót prawa dżungli".

Władimir Putin z wizytą w Chinach. "Powrót prawa dżungli"

"Globalna sytuacja jest złożona. Światowemu pokojowi i programowi rozwoju grożą nowe niebezpieczeństwa i wyzwania, istnieje też ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej oraz powrotu do prawa dżungli" - oświadczyły strony środowego spotkania w Pekinie.

"Strony wyrażają poważne zaniepokojenie konfrontacyjną polityką i retoryką poszczególnych krajów i ich stowarzyszeń, a także wzywają do zaprzestania ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, podważania ustalonej architektury bezpieczeństwa w różnych regionach świata, tworzenia sztucznych linii podziału między krajami i podsycania konfrontacji blokowej" - czytamy w dokumencie.

Pekin i Kreml uderzają w USA. "Nieodpowiedzialna polityka"

Putin i Xi zajęli również negatywne stanowisko wobec amerykańskich planów stworzenia Złotej Kopuły, która ma służyć rozbudowie naziemnych systemów obronnych takich jak pociski przechwytujące, czujniki oraz systemy dowodzenia i kontroli, a także dodanie elementów kosmicznych, które mają wykrywać, śledzić i potencjalnie zestrzeliwać zagrożenia nadlatujące z orbity. Obejmowałyby one zaawansowane sieci satelitarne i broń orbitalną.

"Strony uważają, że amerykański projekt Złotej Kopuły, którego celem jest zbudowanie nieograniczonego, wielopoziomowego, wielosferycznego i globalnego systemu obrony przeciwrakietowej, który będzie w stanie zniszczyć wszystkie rodzaje pocisków (...) na wszystkich etapach ich lotu i przed wystrzeleniem, stwarza oczywiste zagrożenie dla stabilności strategicznej" - napisano.

Dodano, że "plany te całkowicie przeczą podstawowej zasadzie utrzymania stabilności strategicznej, która wymaga wzajemnego powiązania strategicznej broni ofensywnej i strategicznej broni defensywnej". Polityka prowadzona przez USA została określona mianem "nieodpowiedzialnej", nad czym Pekin i Kreml "ubolewają". Wyrazem tak ocenionej polityki jest, zdaniem autorów dokumentu, to, że "Stany Zjednoczone pozwoliły, aby traktat o kontroli zbrojeń New Start z 2010 r. wygasł bez przyjęcia nowego traktatu zastępczego na początku tego roku".

Oświadczenie Putina i Xi Jinpinga. "Współpracujemy na rzecz pokoju"

W oświadczeniu wskazano również, że Pekin "zauważa obawy strony rosyjskiej dotyczące kierunku militaryzacji obranego przez Unię Europejską". W odniesieniu do stosunków międzynarodowych Putin stwierdził po spotkaniu, że strony "współpracują na rzecz pokoju i powszechnego dobrobytu".

- Rosja i Chiny są zaangażowane w niezależną i autonomiczną politykę zagraniczną, działają w ścisłym partnerstwie strategicznym i odgrywają ważną, stabilizującą rolę na arenie międzynarodowej - oświadczył dyktator. Jego zdaniem Rosja i Chiny "zgodnie bronią prawa międzynarodowego i postanowień Karty Narodów Zjednoczonych w ich całości, kompleksowości i wzajemnych powiązaniach".

"Jednostronne podejście do rozwiązywania wspólnych problemów, hegemonia i polityka przymusu w jakiejkolwiek formie są niedopuszczalne (...) Wszystkie państwa i ich stowarzyszenia mają swobodę wyboru partnerów zagranicznych i modeli interakcji międzynarodowych. Hegemonia na świecie jest niedopuszczalna i musi być zakazana" - napisano.

Chińsko-rosyjska deklaracja. "Musimy sprzeciwiać się"

W dokumencie pojawił się również wątek praw człowieka. "Musimy stanowczo sprzeciwiać się wykorzystywaniu praw człowieka jako pretekstu do ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, a także upolitycznianiu i instrumentalizacji kwestii praw człowieka (...) Wszystkie cywilizacje ludzkie są wartościowe i równe sobie i nie dzielą się na wysoko rozwinięte i słabo rozwinięte, silne i słabe (...) System duchowy i moralny żadnej cywilizacji nie może być uważany za wyłączny lub lepszy od innych" - czytamy.

Zdaniem stron "należy (...) odrzucić konfrontację blokową i strategie gry o sumie zerowej, sprzeciwić się ekspansji sojuszy wojskowych, wojnom 'hybrydowym' i 'zastępczym' oraz promować tworzenie odnowionej, zrównoważonej, skutecznej i zrównoważonej globalnej i regionalnej architektury bezpieczeństwa". Co więcej, stwierdzono, że "bezpieczeństwo jednego państwa nie może być zapewnione kosztem innego".