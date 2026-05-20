Nietypowa interwencja miała miejsce we wtorek. Po godz. 17:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w woj. łódzkim zostali wezwani do jednego z domów, w którym doszło do awantury rodzinnej.

Na miejscu mundurowi zastali zgłaszającego, który przekazał im, że po kłótni jego 40-letni krewny gdzieś zniknął i nie wiadomo, gdzie przebywa.

Zdradził go wystający łokieć. Po domowej awanturze trafił prosto do zakładu karnego

Teren posesji został dokładnie sprawdzony. Podczas przeszukiwania strychu policjanci zauważyli łokieć wystający spod warstwy wełny szklanej. Jak potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl asp. Dariusz Kaczmarek, po odsunięciu materiału okazało się, że ukrywa się pod nim 40-latek.

Dodatkowo na jaw wyszło, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Asp. Kaczmarek potwierdził, że 40-latek trafił już do zakładu karnego.

Jak dodał, mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń, mimo że wybrał tak nietypową kryjówkę. Wełna szklana jest materiałem, który może powodować podrażnienia skóry, oczu oraz dróg oddechowych. - 40-latkowi nic się nie stało. Materiał był zabezpieczony. Na wełnie leżała folia - opisał rzecznik radomskiej komendy, dodając, że na ciele mężczyzny nie było śladów obrażeń.