Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 10:30 na polu rolnym w miejscowości Przysietnica, w gminie Brzozów.

- Ciągnik rolniczy przygniótł mężczyznę. W wyniku doznanych obrażeń, mężczyzna zmarł - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl st. asp. Joanna Baranowska z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

Tragiczny poranek na Podkarpaciu. Nie żyje rolnik

Jak poinformowała nas przedstawicielka służb, do tragedii doszło najprawdopodobniej w czasie prac polowych. Konkretne przyczyny tragedii są na ten moment nieznane i mają zostać wyjaśnione przez policję. Mundurowi rozmawiają z bliskimi zmarłego, by ustalić okoliczności, w jakich mężczyzna wyruszył do prac.

Zmarły miał 33 lata.

Na miejscu interweniowała również straż pożarna.