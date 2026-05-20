Tragiczny poranek na Podkarpaciu. Mężczyzna zginął podczas prac polowych
33-latek został w środę rano przygnieciony przez ciągnik rolniczy, najprawdopodobniej podczas prac polowych. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii, policja kontaktuje się z bliskimi zmarłego, by ustalić okoliczności zdarzenia.
Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 10:30 na polu rolnym w miejscowości Przysietnica, w gminie Brzozów.
- Ciągnik rolniczy przygniótł mężczyznę. W wyniku doznanych obrażeń, mężczyzna zmarł - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl st. asp. Joanna Baranowska z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
Jak poinformowała nas przedstawicielka służb, do tragedii doszło najprawdopodobniej w czasie prac polowych. Konkretne przyczyny tragedii są na ten moment nieznane i mają zostać wyjaśnione przez policję. Mundurowi rozmawiają z bliskimi zmarłego, by ustalić okoliczności, w jakich mężczyzna wyruszył do prac.
Zmarły miał 33 lata.
Na miejscu interweniowała również straż pożarna.