Tragedia w podwarszawskim żłobku. Nie żyje dwuletnie dziecko

Polska

Na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach zginęło dwuletnie dziecko - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Jak opisał funkcjonariusz, zgłoszenie dotarło do służb o godz. 16:20, a po pięciu minutach policjanci już byli na miejscu. Niestety przyszło im jedynie potwierdzić tragiczną wiadomość.

Fragment radiowozu policyjnego z belką świetlną i napis "POLICJA", obok okrągły fragment mapy z zaznaczoną okolicą Warszawy.
Polsat News / Mapy Google
Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w podwarszawskich Ząbkach, nie żyje małe dziecko (zdj. ilustracyjne)

Mł. asp. Paweł Chmura opisał w rozmowie z polsatnews.pl, że do tego tragicznego zdarzenia doszło w środę na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Zgłoszenie o stanie dziecka dotarło do funkcjonariuszy o godz. 16:20.

 

- Po pięciu minutach policjanci byli już na miejscu. Potwierdzili zgon dziecka - przekazał policjant.

Obecnie okoliczności tragedii są wyjaśniane. W mediach pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że dziecko utonęło w oczku wodnym. Mł. asp. Chmura odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.

 

Jak wskazał, rodzice zostali objęci opieką psychologiczną.

Alicja Krause / polsatnews.pl
