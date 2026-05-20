Tragedia w podwarszawskim żłobku. Nie żyje dwuletnie dziecko
Na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach zginęło dwuletnie dziecko - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Jak opisał funkcjonariusz, zgłoszenie dotarło do służb o godz. 16:20, a po pięciu minutach policjanci już byli na miejscu. Niestety przyszło im jedynie potwierdzić tragiczną wiadomość.
Mł. asp. Paweł Chmura opisał w rozmowie z polsatnews.pl, że do tego tragicznego zdarzenia doszło w środę na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Zgłoszenie o stanie dziecka dotarło do funkcjonariuszy o godz. 16:20.
ZOBACZ: Byk zaatakował kobietę. Tragedia w opolskim gospodarstwie
- Po pięciu minutach policjanci byli już na miejscu. Potwierdzili zgon dziecka - przekazał policjant.
Tragedia w podwarszawskim żłobku. Nie żyje dwuletnie dziecko
Obecnie okoliczności tragedii są wyjaśniane. W mediach pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że dziecko utonęło w oczku wodnym. Mł. asp. Chmura odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.
ZOBACZ: Rodzinna tragedia pod Warszawą. Mężczyzna zastrzelił partnerkę, w domu były dzieci
Jak wskazał, rodzice zostali objęci opieką psychologiczną.Czytaj więcej