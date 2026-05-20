Agencja Reutera dotarła do umowy podpisanej przez wysokich rangą oficerów rosyjskich i chińskich w Pekinie 2 lipca 2025 roku. W ramach porozumienia około 200 rosyjskich żołnierzy miało przejść szkolenie w obiektach wojskowych w Pekinie i Nankinie. Źródła agencji w europejskich służbach wywiadowczych podały, że mniej więcej taka liczba żołnierzy przeszła później szkolenie w Chinach.

ZOBACZ: Zawarli potajemny pakt z Rosją. Sensacyjne doniesienia z Chin

Umowa przewidywała również, że setki chińskich żołnierzy przejdą szkolenie w obiektach wojskowych w Rosji.

Chiny reagują na doniesienia. "Próba przerzucenia winy"

Chiny zaprzeczyły doniesieniom agencji Reutera o tajnym szkoleniu rosyjskich żołnierzy. Według Pekinu to próba "przerzucenia winy" za wojnę rosyjsko-ukraińską na stronę chińską. Jednocześnie Państwo Środka apeluje o "powstrzymanie się" od eskalacji konfliktu.

"W kwestii kryzysu ukraińskiego (tak ChRL oficjalnie nazywa wojnę Rosji przeciwko Ukrainie - red.) Chiny konsekwentnie zajmowały obiektywne i bezstronne stanowisko oraz podejmowały wysiłki na rzecz promowania negocjacji pokojowych" - czytamy w komunikacie nadesłanym agencji Ukrinform przez biuro rzecznika chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

ZOBACZ: Putin z wizytą w Chinach. Zrobił coś innego niż zwykle

Przedstawiciel resortu zauważył, że "spójne i jasne" stanowisko Pekinu cieszy się uznaniem i poparciem społeczności międzynarodowej. "Strony konfliktu nie powinny celowo prowokować konfrontacji ani przerzucać winy na innych" - dodano.

Tajne szkolenie Rosjan w Chinach? Dotarli do dokumentów. "To nowe zjawisko"

Jak stwierdzili w rozmowie z Reutersem informatorzy z dwóch agencji wywiadowczych, wizyty chińskich żołnierzy w Rosji w celach szkoleniowych odbywają się co najmniej od 2024 roku, ale szkolenie rosyjskiego personelu w Chinach jest nowym zjawiskiem. Według jednego z przedstawicieli wywiadu, z uwagi na szkolenie rosyjskich żołnierzy, którzy następnie biorą udział w wojnie na Ukrainie, Chiny są znacznie bardziej bezpośrednio zaangażowane w wojnę na kontynencie europejskim, niż wcześniej sądzono.

Jedna ze służb wywiadowczych poinformowała agencję Reutera, że zidentyfikowała kilku rosyjskich żołnierzy, którzy przeszli szkolenie w Chinach i od tego czasu brali bezpośredni udział w operacjach z wykorzystaniem dronów na okupowanym Krymie oraz w części obwodu zaporoskiego w Ukrainie.

ZOBACZ: Żołnierze USA w Europie, nowy komunikat Pentagonu. "Realizacja programu Trumpa"

Według informacji agencji to osoby w stopniu od starszego sierżanta do podpułkownika. Nazwiska tych osób figurowały w rosyjskim dokumencie, z którym zapoznał się Reuters, zawierającym listę żołnierzy wyjeżdżających do Chin. Ta sama agencja wywiadowcza stwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wielu z tych, którzy przeszli szkolenie w Chinach, udało się do Ukrainy.

Chiny i Rosja przeprowadziły szereg wspólnych ćwiczeń od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Oficjalnie deklarują jednak neutralność wobec wojny, unikają jednoznacznego wskazywania Rosji jako agresora i całkowicie dystansują się od działań społeczności międzynarodowej mających na celu zakończenie działań wojennych. Jednocześnie chińscy urzędnicy apelują o deeskalację, zawieszenie broni i dialog w celu rozwiązania konfliktu.