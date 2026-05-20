Itamar Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak członkowie Flotylli Sumud są traktowani przez funkcjonariuszy izraelskich służb. Jest wobec nich stosowana m.in. bezpośrednia przemoc fizyczna. Film przedstawia targanie za włosy czy dziesiątki osób zmuszanych do leżenia w klęczkach z twarzą do ziemi.

Nagranie przedstawia także samego ministra, który radością reaguje na metody stosowane wobec członków flotylli. Widać, jak minister krzyczy i wymachuje flagą Izraela. "Tak właśnie przyjmujemy zwolenników terroryzmu" - podpisał opublikowane w mediach społecznościowych nagranie Ben-Gwir.

Spięcie w rządzie Izraela. "Zniweczyłeś ogromne wysiłki"

Na materiał zareagował minister spraw zagranicznych Izraelka Gideon Sa'ar, który ostro skrytykował kolegę z rządu.

"Świadomie wyrządzasz krzywdę naszemu państwu tym haniebnym pokazem - i nie po raz pierwszy. Zniweczyłeś ogromne, profesjonalne i skuteczne wysiłki tak wielu ludzi – od żołnierzy Sił Obronnych Izraela, przez pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po wielu innych" - zwrócił się Gideon Sa'ar do Itamara Ben-Gwira.



"Nie, nie jesteś twarzą Izraela" - stwierdził szef izraelskiej dyplomacji.

Polacy wśród osób zatrzymanych przez Izrael

Flotylla Sumud to organizacja, która drogą morska próbuje dostarczać pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Transporty są przejmowane przez izraelskie wojsko, które otoczyło Gazę blokadą morską. We wtorek rzecznik polskiej sekcji Flotylli Sumud Rafał Piotrowski poinformował, że wśród zatrzymanych przez Izrael jest cała polska delegacja.



"Dziś około godz. 14:00 został przechwycony Kareem Awad - polski delegat i student medycyny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z brytyjskim obywatelstwem. Dołączył do Łukasza Kozaka przechwyconego wczoraj o godz. 12:24 i Agaty Wisłockiej przechwyconej o 16:59 (czasu lokalnego)" - napisał Rafał Piotrowski.

Na zatrzymanie Polaków przez IDF zareagowało we wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wyrażając "duże zaniepokojenie" i odradzając wyjazdy na Bliski Wschód. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał, że polska służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia pomocy swoim obywatelom.



- Nasz konsul w Izraelu pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, ale również z rodzinami osób, o których mamy informację, że mogą być wśród zatrzymanych - przekazał Wewiór.