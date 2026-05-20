"Długie lata czekałem na ten moment". Tusk po spotkaniu z Magyarem

Tusk podkreślał, że zwycięstwo ugrupowania Tisza daje nadzieję na odbudowę relacji polsko-węgierskich. Peter Magyar deklarował z kolei gotowość do pogłębiania współpracy między oboma krajami.

Donald Tusk o zwycięstwie Petera Magyara

Premier Donald Tusk rozpoczął konferencję od osobistego zwrócenia się do szefa węgierskiego rządu. Jak mówił, wielu Polaków z emocjami obserwowało wydarzenia na Węgrzech. - Jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni w Polsce. Prawie wszyscy - powiedział Tusk.

Premier ocenił, że zwycięstwo Petera Magyara oznacza "powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości i prawdziwej demokracji".

To, co udało nam się zrobić w 2023 roku i Twoje błyskotliwe zwycięstwo, są świadectwami, że są ludzie gotowi bronić wartości demokracji, rządów prawa i wolności.

- To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość, moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy - mówił. Premier polskiego rządu podkreślał również, że relacje polsko-węgierskie w ostatnich latach były trudne.

- Ostatnie lata rządów Viktora Orbana to nie tylko kłopot dla Węgier, ale także dramatyczny etap, jeśli chodzi o relacje polsko-węgierskie - powiedział.

Tusk zapowiada reaktywację Grupy Wyszehradzkiej

Jednym z głównych tematów konferencji była przyszłość Grupy Wyszehradzkiej. Tusk podziękował premierowi Węgier za deklarację odbudowy współpracy w ramach V4.

- Jeśli zdążysz zorganizować szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, będę więcej niż szczęśliwy - powiedział premier. Jak dodał, Polska i Węgry mają wspólne interesy zarówno w Europie, jak i w sprawach geopolitycznych.

- Węgry i Polska jak jedna pięść będą działać i w Brukseli i w sprawach geopolitycznych - mówił Tusk. Premier podkreślał także znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej. - Bez żadnych kompleksów mamy zamiar przywrócić znaczenie tego regionu - zadeklarował.

Peter Magyar: Jesteśmy gotowi do współpracy

Premier Węgier Peter Magyar dziękował Tuskowi za wsparcie jeszcze sprzed wyborów parlamentarnych na Węgrzech. - Zawsze otrzymywałem od niego największe wsparcie, zarówno ja, jak i wszyscy Węgrzy - powiedział.

Magyar deklarował również gotowość do rozwijania współpracy między Warszawą i Budapesztem. - Jesteśmy tutaj gotowi do współpracy - mówił premier Węgier.

Podczas konferencji Magyar podkreślał także historyczne więzi łączące oba państwa. Wspominał swoją wizytę na Wawelu oraz miejsca związane z historią Polski i Węgier.

Magyar zabrał również głos ws. Ziobry i Romanowskiego. - Budapeszt i Węgry nie będą schroniskiem dla ściganych przestępców. Jeden z nich wyjechał do Stanów Zjednoczonych, drugi na podstawie wiadomości - opuścił terytorium Węgier w kierunku Serbii - zaznaczył Magyar, dodając, że ponowił obietnicę pomocy w tej sprawie.

Peter Magyar o odbudowie Grupy Wyszehradzkiej Premier Węgier podkreślał podczas konferencji, że Polska i Węgry mogą odegrać kluczową rolę we wzmacnianiu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak mówił, silna Europa wymaga silnych państw narodowych i bliskiej współpracy w regionie. - Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, jestem przekonany, że Węgry też będą o wiele silniejsze niż kiedykolwiek - powiedział. Magyar ocenił również, że "serce Europy bije w Europie Środkowo-Wschodniej". Jak zaznaczył, region powinien odzyskać znaczenie i wpływy w Unii Europejskiej. Zapowiedział również działania na rzecz organizacji spotkania szefów rządów państw V4 jeszcze przed końcem węgierskiej prezydencji. "Węgry będą krajem partnerskim dla Polski" - podkreślił.

Magyar w Polsce. W planie wizyty między innymi spotkanie z Nawrockim

W południe szef węgierskiego rządu zostanie przyjęty w Belwederze przez prezydenta Karola Nawrockiego. W planie wizyty znalazły się również spotkania z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Kolejnym punktem wizyty będzie Gdańsk. Po godz. 15 Peter Magyar i Donald Tusk mają przejść od Złotej Bramy do Domu Uphagena. Zaplanowano także spotkanie premierów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a następnie wizytę w Dworze Artusa. W czwartek rano premier Węgier uda się do Wiednia, skąd pociągiem wróci do Budapesztu.

Jó látni téged, Péter. Tizenhat év után új fejezetet nyitunk a lengyel-magyar kapcsolatokban 🇵🇱❤️🇭🇺 pic.twitter.com/pI4Wz8m5OV — Donald Tusk (@donaldtusk) May 20, 2026

Środa jest drugim dniem wizyty Petera Magyara w Polsce. We wtorek premier Węgier odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem oraz zwiedził Wawel.

To pierwsza zagraniczna podróż Magyara po zaprzysiężeniu na urząd premiera, które odbyło się 9 maja. Jego ugrupowanie Tisza wygrało kwietniowe wybory parlamentarne na Węgrzech. Po 16 latach władzę stracił Viktor Orban.