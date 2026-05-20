Służby zatrzymały trzech Polaków za szpiegostwo. W tle rozmieszczenie wojsk NATO

Polska

Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Podejrzani to polscy obywatele, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, zatrzymali trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej" - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

 

Jak przekazał, zatrzymani to obywatele Polski, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. 

 

"Zarzuca się im działania wywiadowcze - rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym" - czytamy w komunikacie.

 

Marta Stępień / polsatnews.pl
