Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, zatrzymali trzy osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej" - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Jak przekazał, zatrzymani to obywatele Polski, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat.

"Zarzuca się im działania wywiadowcze - rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym" - czytamy w komunikacie.

