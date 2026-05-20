"Nie wolno w ten sposób traktować polskich obywateli, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. W demokratycznym świecie nie znęcamy się nad ludźmi w areszcie i nie triumfujemy z tego powodu. Żądamy sprawiedliwości dla naszych obywateli i konsekwencji dla ciebie" - napisał Sikorski pod wideo opublikowanym przez izraelskiego polityka.

Izraelski minister upokarzał więźniów. Opublikował nagranie

Na wideo opublikowanym przez Ben-Gwira widać, jak przechadza się on z izraelską flagą między rządkami porwanych uczestników flotylli humanitarnej. Więźniowie są szarpani i zmuszani do klęczenia w upokarzających pozach.

- Witajcie w Izraelu - mówi na nagraniu do związanych osób. - To my jesteśmy panami domu - dodaje.

Inne ujęcie pokazuje aktywistów na pokładzie statku, podczas gdy z głośników odtwarzany jest izraelski hymn. W kolejnym fragmencie Ben-Gwir kłóci się z jednym z mężczyzn i powtarza popularne hasło: "Naród żydowski żyje".

Światowi politycy reagują na skandal w Izraelu

Materiał wywołał oburzenie w kręgach światowej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych i wicepremier Włoch Antonio Tajani napisał na platformie X: "To, co widać na nagraniu ministra Ben-Gwira, jest absolutnie niedopuszczalne i wbrew wszelkiej elementarnej ochronie godności człowieka. W porozumieniu z prezes Rady Ministrów poleciłem natychmiast wezwać do MSZ ambasadora Izraela we Włoszech".



Wcześniej premier Giorgia Meloni i wicepremier Tajani w wydanym oświadczeniu zażądali przeprosin za złe traktowanie działaczy na rzecz Strefy Gazy. Jest wśród nich grupa Włochów.

Na tożsamą reakcję zdecydował się francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot, wzywając ambasadora Izraela w Paryżu do wytłumaczenia się z wideo. "Działania pana Ben-Gwira wobec pasażerów Globalnej Flotylli Sumud, potępione przez jego własnych kolegów z rządu izraelskiego, są nie do przyjęcia" - stwierdził we wpisie na X.

Krytykę wobec izraelskiego ministra wyraził również ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee. "Zgodne oburzenie i potępienie ze strony każdego wysokiego rangą urzędnika izraelskiego za nikczemne działania Ben-Gwira. Flotylla była głupim pomysłem, ale Ben-Gwir zdradził godność swojego narodu" - napisał amerykański dyplomata na platformie X.



Podobnie zareagowały MSZ Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Kanady. "Udostępniane zdjęcia (…) są szokujące i nie do przyjęcia. Takie traktowanie zatrzymanych narusza podstawową godność człowieka" - napisał holenderski minister spraw zagranicznych Tom Berendsen.

Izraelskie władze zareagowały na nagranie. Potępiły ministra

Izraelskiego ministra potępił także sam premier Izraela Binjamin Netanjahu. "Sposób, w jaki minister Ben-Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela" - napisał Netanjahu na oficjalnym koncie w serwisie X.

Również izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar skrytykował publikację nagrania. "Świadomie zaszkodziłeś naszemu państwu tym haniebnym przedstawieniem - i to nie po raz pierwszy" - napisał na X.



W odpowiedzi Ben-Gwir oskarżył Saara o uległość wobec "zwolenników terroryzmu".