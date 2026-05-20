Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 21:00. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że Toyota Corolla, którą poruszały się trzy osoby w wieku 70, 74 i 60 lat jechała malowniczą autostradą 323 biegnącą wzdłuż rzeki Kwai Noi w kierunku Kanchanaburi. W pobliżu najstarszego rezerwatu przyrody w Tajlandii Salakpra na drogę nieoczekiwanie wyszła grupa dzikich słoni.

Samochód zderzył się z jednym ze zwierząt. Przednia część pojazdu została całkowicie zgnieciona, a w silniku doszło do zapłonu, który szybko objął cały pojazd.

Tajlandia. Auto zderzyło się ze słoniem i spłonęło, nie żyje jedna osoba

Na miejsce przybyła straż pożarna i ratownicy medyczni. Dwóch rannych zostało przetransportowanych do szpitala. Niestety, nie udało się uratować jednej z osób. Na przednim siedzeniu odnaleziono zwłoki 70-letniego pasażera.

Pojazd został ugaszony i odholowany w bezpieczne miejsce. Służby wszczęły dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo, czy zwierzę zdołało przeżyć zderzenie.

Jak podaje serwis Khaosode jedną z przyczyn wypadku mógł być słaby stan oświetlenia odcinka drogi, na którym doszło do zdarzenia. Jak dodano, choć w prowincji Kanchanaburi dość często dochodzi do wypadków z udziałem słoni, to pierwszy taki przypadek na autostradzie 323.