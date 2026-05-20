Przesłuchanie Sakiewicza. Prokuratura o szczegółach

- Tomasz Sakiewicz stawił się do prokuratury na wezwanie, został przesłuchany w charakterze świadka. Do przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu ułatwienia podejrzanemu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce - poinformował prok. Przemysław Nowak.

Przedstawiciel prokuratury wyjaśnił, że czynności z redaktorem naczelnym TV Republika zostały "formalnie prawidłowo zakończone", a dziennikarz złożył zeznania.

Sakiewicz zeznawał w prokuraturze. Chodzi o wyjazd Ziobry do USA

- Na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarką. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania, de facto oświadczenia o charakterze politycznym - mówił prok. Nowak.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedział, że na ten moment prokuratura nie ma w planach postawienia Sakiewiczowi żadnych zarzutów. - Nie można tego w przyszłości wykluczyć (...) Prokurator ten protokół będzie analizował pod kątem tego czy nie doszło tutaj do bezpodstawnego uchylenia się od złożenia zeznań - zapowiadał rzecznik.

Wskazał też, że służby mają już oficjalną informację na temat wyjazdu Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. - Podejrzany opuścił Europę w dniu 9 maja. Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, drogą lotniczą - powiedział.

Ziobro "wolnym człowiekiem". Sakiewicz o działaniach wobec byłego ministra sprawiedliwości

Rzecznik PK podał, że były minister sprawiedliwości "posłużył się wizą - tutaj cytuję - członka zagranicznych mediów". - Chciałbym zaznaczyć, że gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania - o co wnosiliśmy od samego początku - od 10 lutego tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy - wskazał.

Przed wejściem do budynku Prokuratura Krajowej Tomasz Sakiewicz mówił w rozmowie z dziennikarzami, że nie wie kiedy go opuści, jeśli w ogóle go opuści. Zapytany przez Polsat News o to, czy prawdą jest, że pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych wskazał, że były minister sprawiedliwości jest "wolnym człowiekiem".

Odpowiadając na pytanie o zatrudnienie Ziobry jako korespondenta z USA w swojej stacji telewizyjnej, Sakiewicz odparł, że "skoro chciał, to go zatrudniłem".