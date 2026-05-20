Porozumienie zostało wypracowane po wielogodzinnych negocjacjach przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej. Chodzi o wdrożenie ustaleń zawartych latem ubiegłego roku podczas spotkania Donalda Trumpa i Ursuli von der Leyen w szkockim Turnberry.

UE i USA porozumiały się ws. umowy handlowej

Jak opisuje Politico, zgodnie z ustaleniami Unia Europejska ma znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe oraz część produktów rolnych. Z kolei USA mają utrzymać cła na większość europejskiego eksportu na poziomie 15 proc.

Wśród amerykańskich towarów objętych korzystniejszymi warunkami handlowymi nie znajdą się tzw. produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób czy cukier. Unia Europejska ma natomiast znieść cła m.in. na orzechy, soję, wybrane ryby i owoce morza oraz karmę dla zwierząt.

Negocjacje przeciągały się od miesięcy. Według Politico część państw UE zaczęła spowalniać prace po wypowiedziach Donalda Trumpa dotyczących Grenlandii oraz po decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego ograniczającej część jego polityki celnej.

- UE po raz kolejny pokazała, że jest wiarygodnym partnerem handlowym, który dotrzymuje swoich zobowiązań - powiedział unijny komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič.

Trump groził nowymi cłami

Politico podaje, że przełom w rozmowach nastąpił po groźbie amerykańskiego prezydenta dotyczącej wprowadzenia od 4 lipca 25-procentowych ceł na europejskie samochody.

Według ustaleń kompromisu Komisja Europejska będzie mogła zawiesić porozumienie handlowe, jeśli USA do końca 2026 roku nie obniżą ceł na europejską stal i aluminium.

Obecnie amerykańskie taryfy na te produkty sięgają nawet 50 proc. i - jak wskazuje Politico - część europosłów uważa, że narusza to wcześniejsze ustalenia zawarte w Turnberry.

W umowie znalazł się termin wygaśnięcia

W porozumieniu znalazł się również tzw. sunset clause (klauzula wygaśnięcia). Oznacza to, że umowa wygaśnie w grudniu 2029 roku, czyli już po zakończeniu obecnej kadencji Trumpa.

Dokument przewiduje także możliwość wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską, jeśli import z USA miałby stanowić zagrożenie dla europejskich sektorów gospodarki. W takiej sytuacji możliwe byłoby częściowe lub całkowite zawieszenie umowy.

Jak podkreśla Politico, do porozumienia nie wpisano jednak zapisów dotyczących automatycznego zerwania umowy w przypadku zagrożenia dla integralności terytorialnej UE. Takie rozwiązanie proponował wcześniej Parlament Europejski po wypowiedziach Trumpa dotyczących Grenlandii.