Polskie MSZ reaguje ws. zatrzymanej flotylli. Wskazuje "fundamentalną zasadę prawa morza"

MSZ podkreśliło, że polskie służby konsularne monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z koordynatorami akcji. Resort oczekuje także pilnego wyjaśnienia okoliczności działań izraelskich sił zbrojnych na wodach międzynarodowych.

MSZ o zatrzymaniu Polaków przez Izrael

W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że z "dużym zaniepokojeniem" obserwuje działania podejmowane przez izraelską armię wobec uczestników Global Sumud Flotilla.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z dużym zaniepokojeniem obserwuje działania podejmowane przez siły zbrojne Izraela wobec aktywistów uczestniczących w rejsie tzw. Global Sumud Flotilla, którego deklarowanym celem jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.… pic.twitter.com/p9qRJQh75s — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 20, 2026

"Z zaniepokojeniem przyjmujemy doniesienia o zatrzymaniu polskich obywateli, będących na pokładzie jednego ze statków należących do Global Sumud Flotilla" - przekazał resort.

MSZ wyraziło nadzieję, że bezpieczeństwo zatrzymanych nie zostanie naruszone, a ich prawa będą respektowane. Resort przypomniał również o zasadach wynikających z prawa międzynarodowego, w tym prawa morza i prawa humanitarnego.

"Jedną z fundamentalnych zasad prawa morza jest wolność żeglugi na wodach międzynarodowych" - podkreślono w komunikacie.

Polskie służby konsularne monitorują sytuację

Ministerstwo poinformowało, że polskie placówki dyplomatyczne pozostają w gotowości do udzielenia pomocy obywatelom RP. "Polskie służby konsularne w placówkach w Grecji, Turcji i Izraelu na bieżąco monitorują aktualną sytuację i pozostają w gotowości do ew. udzielenia pomocy obywatelom RP" - przekazało MSZ.

Resort dodał również, że pozostaje w stałym kontakcie z koordynatorami akcji Global Sumud Flotilla. Jednocześnie MSZ ponownie odradziło podróże do regionu, w tym do Izraela, Palestyny oraz szczególnie do Strefy Gazy.

Polska delegacja flotylli zatrzymana przez Izrael

Wcześniej rzecznik polskiej sekcji Global Sumud Flotilla Rafał Piotrowski poinformował, że cała polska delegacja została zatrzymana przez izraelskie służby.

Według przekazanych informacji zatrzymani zostali Łukasz Kozak, Agata Wisłocka oraz Kareem Awad - student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiadający brytyjskie obywatelstwo.

Piotrowski przekazał również, że uczestnicy misji są transportowani do jednego z izraelskich portów. Organizatorzy twierdzą także, że w kierunku części jednostek padły strzały.

Global Sumud Flotilla wyruszyła z tureckiego portu Marmaris. Organizatorzy deklarowali, że celem rejsu było dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy oraz przełamanie blokady enklawy ustanowionej przez Izrael.