Jak poinformował ambasador Tunezji w Polsce Taoufik Chebbie podczas środowego Polsko-Tunezyjskiego Forum Biznesu w Warszawie, w ubiegłym roku Tunezję odwiedziło blisko 300 tys. gości z Polski, którzy pod względem liczebności stanowią drugą po Francuzach grupę turystów z UE w tym kraju.

Ambasador zauważył, że mimo popularności tego kraju jako kierunku wakacyjnych wyjazdów, polsko-tunezyjskie relacje gospodarcze są relatywnie niewielkie, choć wymiana handlowa z roku na rok się zwiększa. W ocenie Taoufika Chebbiego potencjał współpracy ekonomicznej między oboma krajami nadal czeka na odkrycie, zarówno przez przedsiębiorców polskich jak i tunezyjskich. Zorganizowane wspólnie przez Ambasadę Tunezji w Warszawie i Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) ma pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Tunezją

Według danych Ambasady RP w Tunisie dwustronna wymiana handlowa wyniosła w 2024 r. 688,98 mln dolarów, tj. o 17,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wedle nieoficjalnych szacunków w ubiegłym roku osiągnęła ok. 800 mln dolarów. Saldo Polski nadal jednak pozostaje ujemne.

Polscy eksporterzy wysyłają do Tunezji głównie: maszyny i urządzenia elektryczne, tworzywa sztuczne, cukier, kosmetyki, produkty medyczne i farmaceutyczne, pojazdy drogowe oraz części samochodowe, różnego rodzaju przyrządy i aparaturę precyzyjną, wyroby metalowe oraz kosmetyki. Z kolei Polska importuje z Tunezji głównie: tkaniny, artykuły tekstylne i skórzane, obuwie, maszyny i urządzenia elektryczne.

Wzajemne zaangażowanie inwestycyjne jest minimalne. Według szacunkowych danych ogółem działa ok. 40 przedsięwzięć tunezyjsko-polskich, głównie w branży turystyczno-gastronomicznej. Przedstawiciel tunezyjskiego Ministerstwa Rozwoju, Inwestycji i Współpracy Międzynarodowej zwrócił uwagę, że Tunezja jest atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji nie tylko ze względu na własną gospodarkę rozwijającą się tempie ponad 2 proc. rocznie, ale również dlatego, że kraj ten pozostaje "mostem" łączącym Unię Europejską z Afryką Północną.

Według prognoz nominalne PKB Tunezji ma w tym roku przekroczyć 60 mld dolarów. Tunezyjski rząd stara się przyciągać inwestycje zagraniczne, a jednym z głównych celów tej strategii jest dywersyfikacja gospodarki, aby zmniejszyć jej zależność w tworzeniu miejsc pracy od sektora turystycznego i rolniczego.

Tunezja przyjęła też program rozwoju sektora energetycznego, który zakłada osiągnięcie produkcji 35 proc. energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2030 roku. Program zakłada m.in. rozwój elektrowni słonecznych i wiatrowych oraz inwestycje w zielony wodór.

W panelu dyskusyjnym zorganizowanym podczas forum przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu informowali o instrumentach pomocowych dla polskich przedsiębiorców chcących rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych, w tym wsparciu finansowym w formie m.in. preferencyjnych kredytów i gwarancji kontraktowych.