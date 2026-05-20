Papież Leon XIV zmienia decyzję Franciszka. Wraca do wiekowej tradycji

Świat

Papież Leon XIV przywraca tradycję letnich pobytów w Castel Gandolfo, z której przez cały pontyfikat rezygnował Franciszek. Ojciec Święty zdecydował również o ponownym wykorzystaniu Pałacu Apostolskiego jako papieskiej rezydencji. W 2016 roku Franciszek zamienił go w muzeum.

Papież Leon XIV w białej sutannie i piuskie, uśmiecha się i podnosi prawą rękę, wskazując palcami.
AP Photo/Gregorio Borgia
Papież Leon XIV przywraca tradycję letnich pobytów w Castel Gandolfo

Leon XIV spędzi część wakacji w Castel Gandolfo pod Rzymem. To kolejna symboliczna zmiana względem pontyfikatu Franciszka, który nie korzystał z letniej rezydencji i udostępnił ją zwiedzającym.

Leon XIV wraca do Castel Gandolfo

Zgodnie z komunikatem Prefektury Domu Papieskiego papież Leon XIV uda się do Castel Gandolfo 6 lipca. Podczas pobytu zaplanowano modlitwy z wiernymi oraz celebracje liturgiczne.

 

To powrót do tradycji praktykowanej przez Jana Pawła II, Benedykta XVI i wcześniejszych papieży. Franciszek przez 12 lat pontyfikatu nie spędził tam ani wakacji, ani krótkiego wypoczynku.

 

Według agencji Ansa przez cały lipiec Pałac Apostolski będzie zamknięty dla zwiedzających. W rezydencji mają rozpocząć się prace remontowe związane z powrotem papieża do pałacu.

 

ZOBACZ: Zamach na Jana Pawła II. Tak upamiętnił to papież Leon XIV

Leon XIV wraca także do apartamentu papieskiego

W 2016 roku Franciszek zdecydował o przekształceniu Pałacu Apostolskiego w muzeum. Później część kompleksu zaczęła pełnić funkcję centrum edukacji ekologicznej i rolnictwa, a ogrody udostępniono turystom.

 

Po wyborze w maju 2025 roku Leon XIV początkowo zatrzymywał się w Villa Barberini znajdującej się na terenie posiadłości, z racji na to główny pałac pozostawał otwarty dla zwiedzających. Teraz papież zdecydował o przywróceniu dawnej funkcji rezydencji.

 

To niejedyna zmiana względem pontyfikatu Franciszka. W połowie marca Leon XIV wprowadził się do Pałacu Apostolskiego w Watykanie i zamieszkał w wyremontowanym apartamencie papieskim, z którego wcześniej zrezygnował Franciszek.

 

Castel Gandolfo od XVII wieku pozostaje letnią rezydencją Ojca Świętego. Kompleks położony nad jeziorem Albano przez dziesięciolecia był miejscem wakacyjnego wypoczynku kolejnych papieży.

Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP / Vatican News
Czytaj więcej
APARTAMENT PAPIESKICASTEL GANDOLFOFRANCISZEKJAN PAWEŁ IILEON XIVPAPIEŻŚWIATWAKACJEWATYKAN

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 