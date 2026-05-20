Leon XIV spędzi część wakacji w Castel Gandolfo pod Rzymem. To kolejna symboliczna zmiana względem pontyfikatu Franciszka, który nie korzystał z letniej rezydencji i udostępnił ją zwiedzającym.

Leon XIV wraca do Castel Gandolfo

Zgodnie z komunikatem Prefektury Domu Papieskiego papież Leon XIV uda się do Castel Gandolfo 6 lipca. Podczas pobytu zaplanowano modlitwy z wiernymi oraz celebracje liturgiczne.

To powrót do tradycji praktykowanej przez Jana Pawła II, Benedykta XVI i wcześniejszych papieży. Franciszek przez 12 lat pontyfikatu nie spędził tam ani wakacji, ani krótkiego wypoczynku.

Według agencji Ansa przez cały lipiec Pałac Apostolski będzie zamknięty dla zwiedzających. W rezydencji mają rozpocząć się prace remontowe związane z powrotem papieża do pałacu.

Leon XIV wraca także do apartamentu papieskiego

W 2016 roku Franciszek zdecydował o przekształceniu Pałacu Apostolskiego w muzeum. Później część kompleksu zaczęła pełnić funkcję centrum edukacji ekologicznej i rolnictwa, a ogrody udostępniono turystom.

Po wyborze w maju 2025 roku Leon XIV początkowo zatrzymywał się w Villa Barberini znajdującej się na terenie posiadłości, z racji na to główny pałac pozostawał otwarty dla zwiedzających. Teraz papież zdecydował o przywróceniu dawnej funkcji rezydencji.

To niejedyna zmiana względem pontyfikatu Franciszka. W połowie marca Leon XIV wprowadził się do Pałacu Apostolskiego w Watykanie i zamieszkał w wyremontowanym apartamencie papieskim, z którego wcześniej zrezygnował Franciszek.

Castel Gandolfo od XVII wieku pozostaje letnią rezydencją Ojca Świętego. Kompleks położony nad jeziorem Albano przez dziesięciolecia był miejscem wakacyjnego wypoczynku kolejnych papieży.