Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie niemal wszystkich oskarżonych o spowodowanie eksplozji w Szczyrku. W wyniku nawiercenia gazociągu doszło do eksplozji, w której zginęło osiem osób, w tym czworo dzieci.

ZOBACZ: Katastrofa w Szczyrku. "Nie wiedziałem, że przewodem płynie gaz"

Wyłącznie wobec wykonawcy odwiertu, Józefa D., sąd złagodził karę z trzech do dwóch lat pozbawienia wolności.

Sąd utrzymał nakaz wypłaty setek tysięcy złotych odszkodowań zadośćuczynień łącznie z odsetkami naliczonymi od dnia uprawomocnienia wyroku. Orzeczenie jest prawomocne.

Wybuch gazu w Szczyrku przez odwiert podczas prac budowlanych

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej sąd skazał Romana D. na sześć lat więzienia, Marcina S. na cztery lata, a Józefa D. na trzy lata pozbawienia wolności. Mężczyźni otrzymali także zakaz wykonywania zawodu przez 10 lat oraz wypłacić odszkodowań i zadośćuczynień. Są to pracownicy firmy budowalnej, którzy odpowiedzieli za wykonanie odwiertu.

ZOBACZ: Rok od tragedii w Szczyrku. W "Raporcie" rozmowa z bliskimi ofiar



Pracownikom spółki, która rozbudowywała w Szczyrku sieć gazową, Jakubowi K. i Ewie K. sąd wymierzył po cztery lata i dwa miesiące więzienia. Oni także otrzymali 10-letni zakaz wykonywania zawodu i nakaz wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień.



Obie strony odwołały się od wyroku. Obrona w mowach końcowych zażądała uniewinnienia swoich klientów.

Eksplozja w Szczyrku. W 2019 r. zginęło osiem osób

Wyrok został wydany w procesie dotyczącym wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 r. Zginęło osiem osób, w tym czworo dzieci. Eksplozję, w wyniku której zawalił się trzykondygnacyjny dom jednorodzinny, spowodowało przewiercenie gazociągu podczas prac budowlanych.

ZOBACZ: Wybuch gazu w Szczyrku. Aresztowano prezesa firmy budowlanej i pracowników

Na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób - Roman D., szef firmy zlecającej przewiert, i dwaj wykonawcy zadania. Ponadto o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań oskarżeni zostali Marcin S. i Józef D.Wykonawcy odwiertu obwiniali za tragedię spółkę, która położyła gazociąg.



- Wiedziałem, że jest tam nowy przewód gazowy, ale nie wiedziałem, iż płynie nim gaz. Na planie narysowane to było żółtą linią przerywaną. To oznacza, że gazociąg jest projektowany. Nie zastanawiałem się, by to sprawdzić, bo - jak mówię - właściciel inwestycji nie mówił, że płynie gaz. (…) Wiedziałem, że jest ułożona rura, ale nie zdawałem sobie sprawy, że jest napełniona – mówił podczas rozprawy Roman D.