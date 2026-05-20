Donald Trump, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że Stany Zjednoczone "nie spoczną, dopóki Kuba nie odzyska wolności".

ZOBACZ: Kubańczycy wyszli na ulice, płoną stosy śmieci. "Stan krytyczny"

Prezydent USA zaznaczył przy tym, że "nie będzie tolerować państwa zbuntowanego, ukrywającego wrogie zagraniczne operacje wojskowe, wywiadowcze i terrorystyczne zaledwie 90 mil od USA".

"Nowa ścieżka" w relacjach między USA a Kubą. Rubio o propozycji Trumpa

Również w środę sekretarz stanu Marco Rubio w przesłaniu wideo do Kubańczyków zaoferował im "nową ścieżkę" i rozdział w relacjach z USA. Nagranie zostało opublikowane z okazji rocznicy powstania Republiki Kuby w 1902 r.

- Prezydent Trump oferuje nową drogę między USA a nową Kubą - powiedział po hiszpańsku Rubio, syn kubańskich imigrantów. Jak dodał, chodzi o "nowa Kubę, z realną możliwością wyboru, kto będzie rządził waszym krajem i głosowania na jego następców, jeśli nie wywiązują się ze swoich obowiązków". - Obecnie jedyną przeszkodą na drodze do lepszej przyszłości są ci, którzy kontrolują wasz kraj - powiedział.

ZOBACZ: "Krwawa łaźnia o nieobliczalnych konsekwencjach". Prezydent Kuby ostrzega USA

Rubio przekonywał, że za obecny kryzys humanitarny i gospodarczy na wyspie nie odpowiadają Stany Zjednoczone, które prowadzą blokadę kraju, lecz jego elity, które wzbogacają się kosztem narodu. Ponowił też swoją wcześniejszą ofertę dostarczenia 100 mln dolarów pomocy humanitarnej Kubie za pośrednictwem Kościoła, jeśli tylko władze kraju na to pozwolą.

Przesłanie Rubio jest częścią starań administracji Trumpa, zmierzających do zmiany komunistycznego reżimu na wyspie. Władze Kuby w ubiegłym tygodniu ogłosiły, że w wyniku amerykańskiej blokady w kraju skończyły się zapasy ropy naftowej.