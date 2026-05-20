Kistefos założył w 1996 r. Christen Sveaas, norweski biznesmen i kolekcjoner sztuki, wnuk Andersa Sveaasa, który w 1889 r. postawił tu fabrykę miazgi drzewnej. W tym roku muzeum obchodzi 30. urodziny.

Kistefos. Architektoniczny cud w sercu natury

Muzeum Kistefos znajduje się w gminie Jevnaker w południowo-wschodniej Norwegii. Jego wizytówką jest The Twist, projekt duńskiej pracowni Bjarke Ingels Group (BIG). Budynek ma 1000 metrów kwadratowych, rozciąga się na 60 metrów nad rzeką Randselva i sam w sobie jest rzeźbą.

Nazwa (z ang. "skręt", "obrót") nie jest przypadkowa. W połowie długości konstrukcja obraca się o 90 stopni. BIG opisuje swoją konstrukcję jako "surowy i prosty budynek", mający tworzyć "naturalny układ komunikacyjny dla nieprzerwanej wycieczki artystycznej po parku sztuki".

Poza tym w parku rzeźb stoi 55 prac takich artystów jak Yayoi Kusama, Claes Oldenburg, Fernando Botero, Tony Cragg, Olafur Eliasson czy Anish Kapoor, wiele z nich stworzonych specjalnie dla tego miejsca. Ponadto w galeriach w Kistefos prezentowane są m.in. obrazy i instalacje, a zwiedzać można też industrialne tereny. Chodzi o dawną fabrykę miazgi drzewnej. Są w niej maszyny mające ponad 100 lat.

Pochwały mediów i internautów

Na ten specyficzny kompleks zwracają uwagę media oraz użytkownicy sieci. W 2020 r. "New York Times" umieścił Kistefos na 21. miejscu prestiżowej listy "52 Places to Go in 2020". Bloomberg określił The Twist jako miejsce, które znalazło się już na liście obowiązkowych atrakcji dla miłośników sztuki i architektury na całym świecie.

The Twist w Norwegii to architektoniczny cud

"Szósty rok z rzędu Kistefos otrzymał nagrodę "Travellers' Choice" serwisu TripAdvisor, co pozwoliło mu zakwalifikować się do 10 proc. najlepszych atrakcji na świecie" - można również przeczytać na stronie VisitOslo. Tam też nie brakuje pozytywnych opinii. Chwalone są "sielankowe otoczenie, świetne rzeźby na zewnątrz oraz ścieżki spacerowe do i z wspaniałego budynku The Twist".

Co więcej, w ostatnich dniach muzeum znów stało się hitem internetu. Post ze zdjęciem The Twist zdobył na Reddicie 35 tys. głosów i ponad 430 komentarzy. Użytkownicy porównywali budynek do czegoś z roku 2077, kryjówki złoczyńcy z Bonda i planu filmowego "Ex Machina". "Pre-Post-Retro-Modern-Futuryzm" - podsumował jeden z komentujących.

Perła blisko stolicy

Kistefos od Oslo dzieli zaledwie 70 km, czyli ok. 70-90 minut jazdy samochodem. Dla ok. 107 000 Polaków mieszkających w Norwegii to wycieczka na jeden dzień. Dojechać można samochodem (parking jest bezpłatny), pociągiem lub autobusem do Hønefoss, skąd lokalny autobus dowozi prosto do Jevnaker.

Muzeum jest otwarte sezonowo, w 2026 r. od 9 maja do 11 października. Na miejscu działa kawiarnia, główne ścieżki są dostosowane do wózków spacerowych i inwalidzkich, a dla dzieci czeka park rozrywki. Bilet normalny kosztuje 210 koron (ok. 80 zł), dla seniorów 180 koron (ok. 68 zł), dla młodych i studentów w wieku 20-25 lat 110 koron (ok. 42 zł). Osoby do 19. roku życia wchodzą bezpłatnie.

