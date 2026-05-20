Niedługo rozlegną się grzmoty. Za kilka godzin do Polski wkroczą burze

Przyjemny początek dnia nie powinien nas zmylić. Słonecznie i pogodnie będzie przez kilka godzin, a po południu do Polski wrócą burze. Nad niektórymi miejscami zawisną dłużej, przynosząc tam sporo deszczu oraz grad i mocny wiatr. W czterech województwach pogoda może być na tyle niebezpieczna, że synoptycy IMGW zdecydowali się wydać ostrzeżenia.

Burze w środę zaczną się pojawiać po południu. Najsilniejsze ulewy sprowadzą na północny wschód
  • W środę nad zachodnią i północno-wschodnią Polską spodziewane są burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru
  • IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech województw. Zaczną obowiązywać o 13:00
  • Temperatura w całym kraju będzie rosnąć, osiągając miejscami do 23 stopni Celsjusza
  • W kolejnych dniach prognozowane jest dalsze ocieplenie, z możliwością pierwszego upału w weekend na zachodzie kraju

Chociaż w ostatnich dniach pogoda nie zachwyca i przelotne deszcze oraz burze nie odpuszczają, widać jeden pozytywny trend. Temperatury stale rosną: we wtorek w Kętrzynie i Lesznie było 21,5 st. C, zaś w środę miejscami będzie jeszcze więcej - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dalej jednak trzeba będzie uważać, szczególnie w drugiej połowie dnia.

Pogoda w środę może być niebezpieczna. Cztery województwa na cenzurowanym

Najwięcej powodów do niepokoju będą mieli mieszkańcy zachodniej i północno-wschodniej Polski. O ile w większości kraju rano świeci słońce i przeważnie jest pogodnie, to w tych dwóch częściach kraju zachmurzenie będzie największe. Po południu może nastąpić załamanie pogody.

 

Z powodu prognozowanych burz synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla następujących województw:

  • północnej i wschodniej części lubelskiego;
  • północno-wschodnich powiatów mazowieckiego;
  • południowo-zachodniej części podlaskiego;
  • centralnej i wschodniej części warmińsko-mazurskiego.

Żółte ostrzeżenia na tych terenach uaktywnią się o godz. 13:00 i pozostaną w mocy do 20:00.

 

IMGW ostrzega przed burzami i silnymi opadami deszczu

 

Tamtejszym burzom "będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, punktowo do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW. Oprócz tego lokalnie może też padać grad.

 

Najsilniejszego deszczu powinniśmy się spodziewać na obszarze od "Warmii i Mazur po południowe Podlasie i północną Lubelszczyznę". W tych miejscach burze będą się poruszać powoli, więc suma opadów może być większa.

 

IMGW ostrzega przed burzami i silnymi opadami deszczu. Najgorszą pogodę odnotujemy po południu na zachodzie i we wschodniej Polsce

 

Możliwe, że burze nie pozwolą się w pełni cieszyć temperaturami, które w środę będą dość wysokie w całym kraju.

Słupki na termometrach powędrują w górę. Niewiele chłodniejszych miejsc

Ciepłe powietrze szczelnie wypełni Polskę, a nieco chłodniej będzie tylko nad morzem oraz na terenach podgórskich. Nawet tam w ciągu dnia możemy jednak liczyć na 15-17 st. C.

 

W pozostałych miejscach będzie co najmniej 20 stopni, a najcieplejszym rejonem będzie południowy wschód, gdzie termometry pokażą do 23 st. C.

 

Środa będzie ciepłym dniem w całym kraju. Praktycznie wszędzie zanotujemy co najmniej 20 st. C

 

Odczuwalnej temperatury nie obniży wiatr, który przeważnie będzie słaby, a nad morzem umiarkowany i mocniej powieje praktycznie tylko podczas burz: do około 60 km/h.

 

Tego typu pogoda, z rosnącymi temperaturami, ale jednocześnie okresowym zachmurzeniem i lokalnymi opadami deszczu oraz burzami, może się powtarzać w kolejnych dniach. Im bliżej weekendu, tym będzie spokojniej oraz cieplej i możliwe że w niedzielę na zachodzie po raz pierwszy w tym roku zrobi się upalnie.

