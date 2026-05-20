Niecodzienna interwencja służb. Na terenie szkoły wylądował balon

Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 11. Jak wynika z informacji przekazanych przez strażników miejskich, nikt nie został poszkodowany i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej.

Pilot tłumaczył powód awaryjnego lądowania

Straż miejska poinformowała, że zgłoszenie o balonie na terenie szkoły wpłynęło od dyrekcji placówki. Na miejscu funkcjonariusze rozmawiali z pilotem balonu. Jak przekazał, lot rozpoczął się w Wójtowie, a lądowanie planowane było w Barczewie.

W dniu 20.05.2026 r. przed godz.: 11:00 dyżurny SM został poinformowany przez dyrekcję SP 12, że na terenie szkoły awaryjnie wylądował balon.https://t.co/ygKf4zyPGj pic.twitter.com/3W3x9Zbuad — Straż Miejska (@SMOlsztyn) May 20, 2026

Z powodu nagłej zmiany warunków atmosferycznych konieczne było jednak wcześniejsze zakończenie lotu. Pilot wyjaśnił, że zdecydował się na natychmiastowe lądowanie w miejscu, które uznał za bezpieczne.

Strażnicy miejscy zabezpieczyli teren wokół balonu do czasu przyjazdu policji, która przejęła dalsze czynności w sprawie. Jak przekazano, wszyscy uczestnicy lotu bezpiecznie opuścili balon. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.