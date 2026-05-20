Niecodzienna interwencja służb. Na terenie szkoły wylądował balon
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie awaryjnie wylądował balon. Jak przekazała straż miejska, pilot podjął decyzję o lądowaniu z powodu nagłej zmiany kierunku i siły wiatru. Na miejsce skierowano patrol oraz policję.
Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 11. Jak wynika z informacji przekazanych przez strażników miejskich, nikt nie został poszkodowany i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej.
Pilot tłumaczył powód awaryjnego lądowania
Straż miejska poinformowała, że zgłoszenie o balonie na terenie szkoły wpłynęło od dyrekcji placówki. Na miejscu funkcjonariusze rozmawiali z pilotem balonu. Jak przekazał, lot rozpoczął się w Wójtowie, a lądowanie planowane było w Barczewie.
Z powodu nagłej zmiany warunków atmosferycznych konieczne było jednak wcześniejsze zakończenie lotu. Pilot wyjaśnił, że zdecydował się na natychmiastowe lądowanie w miejscu, które uznał za bezpieczne.
Strażnicy miejscy zabezpieczyli teren wokół balonu do czasu przyjazdu policji, która przejęła dalsze czynności w sprawie. Jak przekazano, wszyscy uczestnicy lotu bezpiecznie opuścili balon. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
