Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało o dwóch groźnych incydentach lotniczych nad Morzem Czarnym, do jakich doszło w ciągu ostatniego miesiąca. Najpierw rosyjski myśliwiec Su-35 przeleciał tak blisko nieuzbrojonego szpiegowskiego RC-135W Rivet Joint prowadzącego rutynowy rekonesans, że w samolocie RAF włączyły się systemy awaryjne, łącznie z dezaktywacją autopilota.

Podczas drugiego incydentu rosyjskie Su-27 siedmiokrotnie minęły Rivet Joint, w tym w odległości nie większej niż sześć metrów przed dziobem samolotu - przekazał brytyjski rząd.

Rosyjskie myśliwce kilka metrów od samolotu RAF. Londyn grzmi

Według Brytyjczyków samolot RAF nie naruszył rosyjskiej przestrzeni powietrznej, a piloci "zachowali spokój i profesjonalizm" i bez dalszych przeszkód zakończyli misję.

"Ten incydent jest kolejnym przykładem niebezpiecznego i niedopuszczalnego zachowania rosyjskich pilotów wobec nieuzbrojonego statku powietrznego operującego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Działania te stwarzają poważne ryzyko wypadków i potencjalnej eskalacji" - przekazał minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.



"Chciałbym oddać hołd wyjątkowemu profesjonalizmowi i odwadze załogi RAF-u, która kontynuowała swoją misję pomimo tych niebezpiecznych działań (...) Ten incydent nie zniechęci Wielkiej Brytanii do obrony NATO, naszych sojuszników i naszych interesów przed rosyjską agresją" - przekazał Healey.

Najniebezpieczniejszy incydent od 2022 r. Brytyjczycy wskazują na przyczynę

Brytyjskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że działania pilotów myśliwców Suchoj to "najniebezpieczniejsze rosyjskie działania przeciwko brytyjskiego River Joint od 2022 r.". Wówczas rosyjski samolot wystrzelił nad Morzem Czarnym pocisk rakietowy.



W oświadczeniu brytyjski resort łączy działania Rosjan z ujawnieniem przez brytyjski rząd aktywności rosyjskich okrętów podwodnych w północnej części Atlantyku. Według Londynu okręty podwodne zagrażają "krytycznej infrastrukturze podwodnej"



"Wielka Brytania pozostaje niezachwiana w swoim zobowiązaniu do wspierania swoich sojuszników i obrony każdego centymetra terytorium NATO oraz miliarda jego obywateli" - przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony.