- Polska powinna wyjść z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) i zaprosić do tego innego państwa Unii Europejskiej - powiedział w środę wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

Jak wskazał polityk, należy to zrobić, by "ratować polski przemysł i gospodarkę".

Solidarność manifestuje w Warszawie. Czarnek: Nie akceptujemy waszej religii klimatycznej

- Oświadczamy pani Ursuli Von der Leyen, razem z ludźmi Solidarności, tutaj, dzisiaj w Warszawie. My nie akceptujemy waszej religii klimatycznej (...), która niszczy Europę, niszczy Polskę - powiedział Czarnek.

Jak dodał, Polska ma "swój węgiel", "swoje złoża", "swoje możliwości działania produkcji prądu, który będzie tani i który nie będzie zmuszał ludzi do inwestycji w odnawialne źródła energii". Stwierdził, że konieczne jest ratowanie "miejsc pracy Polaków".

Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 12:00. Związkowcy wyruszyli z Placu Zamkowego ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki. Po drodze zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim. Do parlamentu powinni dotrzeć około godziny 15:00

"Precz z Zielonym Ładem". Manifestanci ruszyli pod Sejm

Uczestnicy trzymają biało-czerwone flagi oraz wznoszą okrzyki: "precz z Zielonym Ładem".

NSZZ "Solidarność" domaga się przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Wydarzenie ma na celu wyrażenie poparcia dla tej inicjatywy, a także przedstawienie postulatów Solidarności dotyczących spraw społecznych i pracowniczych.

Wniosek o przeprowadzenie referendum ws. unijnej polityki klimatycznej, jaki złożył do Senatu Karol Nawrocki, to - jak podkreślił w specjalnym filmie opublikowanym w mediach społecznościowych - efekt umowy programowej, którą zawarł jeszcze jako kandydat na prezydenta z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność".

Antyrządowy charakter protestu. Demonstranci chcą zmian

Solidarność domaga się także: zahamowania zwolnień grupowych, zaprzestania wypowiadania układów zbiorowych pracy i wygaszania praw pracowniczych, prowadzenia sprawdzonej gospodarki leśnej (w tym zabezpieczenia dostaw dla branży drzewnej), odpowiedzialnej polityki dotyczącej służby zdrowia, kompleksowej reformy edukacji i nauki, wstrzymania chaotycznych zmian w oświacie, niezwłocznej i realnej waloryzacji płac w sektorze finansów publicznych, przywrócenia i przyśpieszenia kluczowych inwestycji strategicznych (CPK, elektrownie atomowe, sieci naftowe i gazowe, port w Świnoujściu, żeglowność Odry) oraz ochrony polskiego rolnictwa przed skutkami umowy UE-Mercosur i UE-Ukraina.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że ulice, którymi przejdą protestujący będą zamknięte, a komunikacja miejska pojedzie objazdami.

Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że reforma ta skupi się na przekierowaniu dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na inwestycje w czyste technologie. Według niej zostanie ogłoszona tego lata.

ps / PAP / polsatnews.pl