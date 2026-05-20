Nadchodzi zmiana w emeryturach mundurowych. Pokazano założenia projektu

28 kwietnia 2026 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała projekt ustawy o numerze UD403, przygotowany przez podsekretarza stanu Stanisława Wziątka. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2026 roku.

Jeśli projekt szybko przejdzie przez parlament i zostanie podpisany przez prezydenta, nowe zasady mogą zacząć obowiązywać już w 2027 roku. Przepisy nie będą działały wstecz.

Powrót do 15 lat stażu pracy. Celnicy zyskają na zmianach

"Emerytura przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia posiada ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim" - tak ustawa z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin określa kwestię emerytury żołnierzy powołanych po 31 grudnia 2012 roku.

Przepisy przewidują wyjątek, żołnierze, którzy przed wstąpieniem do wojska służyli w Policji, ABW, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy Służbie Więziennej, mogą zsumować oba okresy i przejść na emeryturę po łącznych 15 latach. Służba Celna w tym wykazie jednak nie figuruje.

"W przywołanym przepisie nie została wymieniona służba w Służbie Celnej, co skutkuje brakiem podstawy prawnej do uwzględnienia okresu jej pełnienia w 15-letnim okresie wymaganym do uzyskania na starych zasadach prawa do emerytury wojskowej" - wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z 2025 r. do MON.

Celnik, który wstąpił do wojska po 31 grudnia 2012 r., musiał więc odsłużyć pełne 25 lat, bez możliwości zaliczenia wcześniejszej służby.

Projekt UD403 ma tę nierówność usunąć. Żołnierz, który przed wstąpieniem do wojska pracował w Służbie Celnej, będzie mógł zsumować oba okresy i przejść na emeryturę mundurową po łącznych 15 latach służby. Służba Celna i Celno-Skarbowa mają zostać objęte tymi samymi zasadami co pozostałe formacje mundurowe.

Projekt przewiduje też uszczelnienie systemu. Jeśli żołnierz pobierający emeryturę mundurową wróci do służby w Służbie Celno-Skarbowej, jego świadczenie zostanie zawieszone na czas tej służby, tak jak ma to już miejsce w przypadku innych formacji. Ma to ukrócić praktykę jednoczesnego pobierania emerytury i wynagrodzenia ze służby państwowej.

Zmiana zasad przeliczania świadczeń

Służba Celno-Skarbowa zostanie objęta regulacjami z art. 32a i 32c ustawy, które określają zasady przeliczania emerytury po powrocie do służby. Dotychczas emeryt wojskowy, który podjął służbę w Służbie Celno-Skarbowej, po jej zakończeniu nie mógł wystąpić o ponowne, korzystniejsze wyliczenie świadczenia na tych samych zasadach co funkcjonariusze innych formacji. Nowe regulacje mają to zmienić. Oczywiście zmiany nie naruszają przy tym samej konstrukcji emerytur wojskowych. Pozostają one odrębnym systemem poza ZUS.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2225 z późn. zm.).

Bibliografia:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (UD403). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, opublikowano 28 kwietnia 2026 r. Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawa wliczania do okresu służby wojskowej służby bądź zatrudnienia w Służbie Celnej. Pozytywna odpowiedź MON. bip.brpo.gov.pl, 2025.

red. / polsatnews.pl