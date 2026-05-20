Może pędzić 24 tys. km/h. W jego zasięgu cała Rosja i Europa

Dowództwo Ataku Globalnego Sił Powietrznych USA odpowiedzialne za jedną z części amerykańskiej triady atomowej poinformowało o udanym teście nieuzbrojonego pocisku balistycznego Minuteman III.



Minuteman III to jeden z podstawowych amerykańskich środków przenoszenia broni masowej zagłady, ma zasięg 13 tys. km, a prędkość jego lotu sięga 24 tys. km/h.

USA testują Minutemana III. Może razić gdziekolwiek na północnej półkuli

Amerykanie podkreślili, że test nie jest odpowiedzią na ostatnie wydarzenia, lecz rutynową praktyką zaplanowaną z wieloletnim wyprzedzeniem. Ponadto armia USA komunikowała wcześniej, że test zostanie przeprowadzone, wiedziała więc o nim Rosja.

"Rutynowy start, oznaczony jako GT 256, został zaplanowany wiele lat temu i nie jest reakcją na wydarzenia na świecie. Stanowi on kompleksowy test operacyjny, mający na celu ocenę zarówno systemu uzbrojenia, jak i personelu, który go obsługuje, w ściśle kontrolowanym środowisku testowym" - przekazało amerykańskie dowództwo.



Zapewnienia o braku związku testów pocisku z bieżącą sytuacją padły nieco ponad tydzień po pierwszym udanym teście rosyjskiego pocisku Sarmat. To analogiczna, choć nowsza, międzykontynentalna broń, która ma wejść do służby do końca bieżącego roku.

"Nie jest reakcją na wydarzenia na świecie". Amerykanie uspokajają w sprawie testu

Minuteman III to zasilany paliwem stałym międzykontynentalny pocisk balistyczny zdolny przenosić trzy głowice o mocy do 475 kiloton trotylu każda. Dla porównania - bomba Fat Man, która spadła na Hiroszimę, miał do 16 kiloton mocy.

Przy zasięgu 13 tys. km pocisk wystrzelony z bazy Vanderberg w Kalifornii mógłby razić cele na całym terytorium Federacji Rosyjskiej (przez Arktykę), ale też m.in. Koreę Północną i miasta w północnej połowie Chin - Pekin, Zhengzhou czy Wuhan (rzez Pacyfik). Z kolei przez Atlantyk w zasięgu Minutemana III jest cała Europa i północna część kontynentu afrykańskiego.



Do dyspozycji amerykańskich wojsk w ramach dyżuru bojowego jest 400-450 pocisków Minuteman III. Rezerwę szacuje się na kolejne 100 pocisków. Według planów sił powietrznych USA w latach 30. XXI w. będąca na wyposażeniu armii USA pod 1970 r. broń zacznie być wymieniana na nowsze pociski Sentinel.