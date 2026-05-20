Leczenie obywatela Stanów Zjednoczonych, który zaraził się wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga, gdzie epidemia rzadkiego szczepu zabiła 139 osób, odbędzie się w berlińskim szpitalu Charité - przekazał we wtorek Reuters. Jak podaje agencja, do Europy ma przybyć również sześć osób, które nie są chore, jednak weszły w "kontakty wysokiego ryzyka".

- Sześć osób uważanych za "kontakty wysokiego ryzyka", finalizuje plany podróży tranzytowej do Europy - powiedział reporterom podczas telekonferencji dr Satish Pillai, kierownik ds. incydentów w ramach działań przeciwko wirusowi Ebola w amerykańskich Centrach Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). W związku z epidemią WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego.

Przekazał, że "osoby te podróżują do Europy, w tym do Niemiec, i będą przebywać na kwarantannie w okresie monitorowania" - jedna z nich trafi do Czech, reszta do Niemiec.

Rośnie liczba ofiar epidemii Eboli. Tablice na szwedzkich lotniskach

Minister spraw społecznych Szwecji Jakob Forssmed poinformował w środę o rozpoczęciu montażu tablic na szwedzkich lotniskach z informacjami na temat zagrożenia wirusem Ebola. Forssmed obawia się importu patogenu przez podróżnych.

- Nie można całkowicie wykluczyć przypadków zachorowań u osób powracających z krajów, gdzie ma miejsce epidemia - podkreślił Forssmed, apelując o kontakt przy najmniejszych objawach chorobowych. Według szwedzkiego resortu spraw zagranicznych w Demokratycznej Republice Konga oraz Ugandzie przebywa obecnie około 200 osób mających szwedzkie obywatelstwo.

Minister Forssmed zapewnił o przygotowaniu na wypadek pojawienia się wirusa Eboli w kraju poprzez całodobowe dyżury laboratoriów diagnostycznych oraz izolatki. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia podała w środę, że w DRK oraz w Ugandzie odnotowano około 600 podejrzanych przypadków zachorowań i 139 zgonów potencjalnie z powodu wirusa Ebola.