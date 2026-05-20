Irański uran dla Rosji? "Nie wiem, skąd pochodzą te doniesienia"

- Nie planujemy obecnie, aby Rosja weszła w posiadanie irańskiego wzbogaconego uranu. Nigdy tego nie planowaliśmy. Nie wiem, skąd pochodzą te doniesienia - powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance podczas briefingu prasowego w Białym Domu

W jego ocenie nie tylko Waszyngton, ale także Iran nie zgodziłyby się na to i zauważył, że Teheran nie poruszył tego tematu.

Iran chce przekazać Rosji uran? "Trump nie jest zachwycony"

- To nie jest coś, na czym szczególnie zależy Irańczykom i wiem, że prezydent Donald Trump również nie jest tym zachwycony - mówił Vance.

Zaznaczył, że stanowisko Iranu w negocjacjach nie zawsze jest jasne. - Czasami trudno zrozumieć, co dokładnie Irańczycy chcą osiągnąć w negocjacjach - ocenił wiceprezydent USA.

- Myślę, że Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, ale nie mogę z całą pewnością stwierdzić, że dojdziemy do porozumienia, dopóki faktycznie go nie podpiszemy - stwierdził Vance.

Jednocześnie - w odniesieniu do rozmów z Teheranem - odmówił komentarza na temat jakichkolwiek wstępnych zobowiązań omawianych "w odniesieniu do jakiegokolwiek konkretnego tematu".

- Sami Irańczycy nie do końca rozumieją, w jakim kierunku chcą podążać, są po prostu rozdrobnionym krajem. Jest władza kraju, jest najwyższy przywódca i wielu urzędników podległych najwyższemu przywódcy, którzy mają pewien wpływ na negocjacje - wymieniał Vance.

Nowa propozycja Iranu. W tle wzbogacony uran

Z pojawiających się doniesień telewizji Al-Arabijja wynika, że Iran przekazał stronie amerykańskiej - za pośrednictwem Pakistanu - nową propozycję dotyczącą długoterminowego zawieszenia broni. Teheran ma być gotowy na wstrzymanie swojego programu nuklearnego zamiast jego całkowitej likwidacji. Jednym z warunków miałoby być przekazanie Rosji około 400 kilogramów wzbogaconego uranu.

Teheran miał się również wycofać z żądań rekompensaty za amerykańsko-izraelskie ataki w zamian za ustępstwa gospodarcze ze strony USA.