- Działania wroga, zarówno jawne, jak i tajne, pokazują, że pomimo presji ekonomicznej i politycznej, nie porzucił on swoich celów militarnych i dąży do rozpoczęcia nowej wojny - powiedział Ghalibaf w nagraniu opublikowanym na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Wypowiedź Ghalibafa nadeszła w momencie eskalacji gróźb Teheranu i Waszyngtonu, którzy wymieniali się propozycjami zakończenia wojny, która wybuchła 28 lutego - przekazała agencja AFP Zawieszenie broni obowiązuje od 8 kwietnia.

Iran grozi rozszerzeniem wojny poza region Bliskiego Wschodu

W środę irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła, że ​​wojna rozszerzy się poza region, jeśli USA i Izrael wznowią ataki, po tym jak prezydent Donald Trump zapowiedział, że uderzy ponownie, chyba że Teheran zgodzi się na porozumienie pokojowe.

Ghalibaf powiedział, że Stany Zjednoczone wciąż mają nadzieję, że Iran podda się i odpowie pozytywnie na "wygórowane żądania" Waszyngtonu, utrzymując presję ekonomiczną i blokadę morską obowiązującą od 13 kwietnia.

Ghalibaf przyznał, że Irańczycy odczuwają presję ekonomiczną, apelując jednocześnie o "jedność narodową".

ZOBACZ: Donald Trump grozi Iranowi. Wywiera presję na przyjęcie planu pokojowego

"Dziś jest bardziej oczywiste niż kiedykolwiek, że toczymy wojnę woli. Ktokolwiek wygra tę wojnę, napisze historię Iranu i zadecyduje o jego przyszłości" - powiedział irański polityk.

- Musimy wzmocnić nasze przygotowania do skutecznej i zdecydowanej odpowiedzi na wszelkie potencjalne ataki - powiedział Ghalibaf w nagraniu audio na swojej stronie internetowej, dodając, że "Iran nigdy nie ulegnie groźbom, w żadnych okolicznościach".

Armia Izraela "w najwyższej gotowości"

W tym samym czasie jeden z oficerów izraelskiej armii, podpułkownik Eyal Zamir, poinformował, że armia znajduje się w stanie najwyższej gotowości, ponieważ Teheran i Waszyngton nie są wstanie dojść do porozumienia i wzajemnie sobie grożą.

ZOBACZ: Media: Kraje europejskie rozpoczęły rozmowy z Iranem, transport przez cieśninę Ormuz w tle

- W tej chwili Siły Obronne Izraela (IDF) znajdują się w stanie najwyższej gotowości i są przygotowane na każdy rozwój sytuacji - powiedział Zamir na spotkaniu wszystkich dowódców dywizji, zgodnie z oświadczeniem wydanym przez wojsko.