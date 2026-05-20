- W obliczu agresywnych oświadczeń Kijowa Rosja będzie kontynuować tzw. "specjalną operację wojskową" (tak rosyjska propaganda nazwya wojnę w Ukrainie - red.) "aż do zwycięstwa" - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w komentarzu dla rosyjskich mediów propagandowych.

Dodał, że wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o planie ataku na Rosję w czerwcu nie przyczyniają się do "budowania ducha przystąpienia do rozmów pokojowych".

Pieskow: Zełenski jest przeszkodą w rozmowach pokojowych

- Właściwie to po raz kolejny podkreśla i udowadnia, kto jest główną przeszkodą na drodze do pokojowych stosunków - Zełenski i jego reżim. Moskwa pozostaje otwarta na pokojowe rozwiązanie. On jest dla nas lepszy. Ale w obliczu wojowniczych oświadczeń Zełenskiego musimy i będziemy kontynuować specjalną operację wojskową, aż osiągniemy nasze cele - powiedział Pieskow.

Stwierdził też, że podczas ukraińskich ataków drony rzekomo wlatują w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Według Pieskowa rosyjskie wojsko śledzi te incydenty.

Kreml zmienia zdanie? Wcześniej Putin chciał się spotkać z Zełenskim

Słowa Pieskowa pokazują zmianę w podejściu Kremla do wojny w Ukrainie.

Jeszcze pod koniec kwietnia rosyjski urzędnik zapewnił, że przywódca Rosji Władimir Putin jest gotowy na spotkanie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w każdej chwili, jeśli odbędzie się ono w Moskwie.

- Najważniejszy jest cel tego spotkania. Po co mieliby się spotykać? Putin powiedział, że jest gotowy na spotkanie w Moskwie w każdej chwili - podkreślił rzecznik Kremla w rozmowie z rosyjską telewizją państwową.

- Najważniejsze, żeby istniał powód do spotkania i żeby spotkanie było produktywne. A jego celem może być jedynie sfinalizowanie porozumień - dodał.

Prezydenci Władimir Putin i Wołodymir Zełenski nie spotkali się osobiście od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku (ostatni raz do takiego spotkania doszło w 2019 r., w którym Zełenski rozpoczynał kadencję prezydencką - red.) Później wielokrotnie odbywały się negocjacje między krajami na różnych szczeblach, jednak nigdy na poziomie prezydenckim.

Ukraiński przywódca wielokrotnie deklarował, że chce spotkać się z Putinem. Postawił jednak warunek, że do takiego spotkania nie może dojść w Rosji.