Gośćmi środowego wydania "Debaty Gozdyry" był Radosław Fogiel, poseł i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości oraz Tomasz Szymański, sekretarz stanu Koalicji Obywatelskiej w MSWiA. Jednym z poruszonych zagadnień były ćwiczenia wojskowe w okolicach Hrubieszowa. We wtorek zaniepokojeni mieszkańcy, do których nie dotarła wiadomość o działaniach wojska, zgłaszali Polsat News drony przelatujące nad okolicą.

O ćwiczeniach wiedział starosta hrubieszowski Józef Kuropatwa, który nie przekazał informacji ludności w obawie przed ujawnieniem tajemnicy wojskowej.

Drony nad Hrubieszowem. Wiceminister MSWiA: To nie była tajemnica

Wiceminister w MSWiA Tomasz Szymański nie ma wątpliwości, że starosta Józef Kuropatwa miał obowiązek powiadomienia mieszkańców.



- (Starosta - red.) jest organem ochrony ludności, powinien powiadomić o tego typu zdarzeniach celem właśnie uspokojenia opinii publicznej. (...) Tym bardziej że jest to miasto Hrubieszów położone o kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą - powiedział Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej.

- To nie była tajemnica, która została przedstawiona prywatnie panu staroście, tylko organowi, który powinien niezwłocznie poinformować mieszkańców o zaistniałej sytuacji - stwierdził wiceminister podkreślając, że starosta powinien także skontaktować się z burmistrz Hrubieszowa i przekazać jej informacje otrzymane od wojska.

Prowadząca Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę, że działania starosty, zwłaszcza sprawującego władze w regionie przygranicznym, mogą być symptomem strukturalnego problemu. Wcześniej usprawnienia zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Błędy komunikacyjne podczas ćwiczeń wojskowych. Radosław Fogiel zaproponował rozwiązanie

Radosław Fogiel zgodził się, że zawiodła komunikacja i stwierdził, że niepokój mieszkańców w okolicach, gdzie spadały drony, a wcześniej latały białoruskie śmigłowce, jest uzasadniony. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zwrócił jednak także uwagę na inny aspekt sprawy.

- Trudno tutaj winić pana starostę, że tego typu wnioski wyciągnął. (...) Zwalanie całej winy na akurat tego jednego starostę też jest działaniem przeciwskutecznym, bo w ten sposób my problemu nie rozwiążemy - stwierdził poseł PiS, zastanawiając się, dlaczego na terenie powiatu hrubieszowskiego nie został uruchomiony Alert RCB o wojskowych ćwiczeniach.

- Pytam naprawdę bez drugiego dna, bez złej woli, bo może to jest po prostu rozwiązanie - stwierdził Fogiel.

Tomasz Szymański o błędach w komunikacji: Będzie postępowanie wyjaśniające

Tomasz Szymański podziękował mieszkańcom za to, że zgłosili przelot dronów służbom, dzięki czemu dowództwo wojskowe mogło szybko wydać komunikat dotyczący ćwiczeń. Wiceminister MSWiA podkreślił, że rolę w kształtowaniu właściwej postawy mógł odegrać kolportowany przez rząd "Poradnik Bezpieczeństwa" i zapowiedział, że w resorcie zbadana zostanie przyczyna błędów w komunikacji w Hrubieszowie.

- Z całą pewnością postępowanie dotyczące właśnie komunikacji pomiędzy dowództwem operacyjnym właściwym organem uprawnionym do powiadomienia, będzie to sprawdzone, czy tutaj nie było jakiś problemów - poinformował Tomasz Szymański.