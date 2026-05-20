"W obwodzie niżnonowogrodzkim w nocy i rano zestrzelono 30 bezzałogowych statków powietrznych. Spadające odłamki spowodowały uszkodzenia, a następnie pożar w dwóch obiektach przemysłowych w rejonie miasta Kstowo" - podawał gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego Gleb Nikitin.

Urzędnik nie sprecyzował, gdzie dokładnie wybuch pożar, zaznaczył jedynie, że "ogień jest lokalizowany, a skutki zdarzenia są usuwane".

Ukraina zaatakowała rafinerię w Rosji. Ogień i słup dymu nad obiektem

Tymczasem sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że przeprowadził nalot na rafinerię ropy naftowej Łukoil, która znajduje się w mieście Kstowo w obwodzie niżnonowogrodzkim. Według strony ukraińskiej na terenie obiektu wybuchł pożar, doszło do eksplozji.

Rosyjski kanał Astra podał, że okoliczni mieszkańcy także słyszeli głośne wybuchy. Zdjęcia i nagrania wykonane przez świadków, ukazują ogień i słup dymu unoszący się na obiektem.

Rafineria w mieście Kstowo jest jedną z największych w kraju. Od 2001 roku należy do rosyjskiego koncernu Łukoil. Była atakowana przez stronę ukraińską już wcześniej, ostatnio w poniedziałek.

Rosja: Rafineria Łukoil zaopatruje obwód moskiewski

Portal Ukraińska Prawda podał, że rafineria w obwodzie niżnonowogrodzkim odgrywa ważną rolę w zaopatrzeniu regionu moskiewskiego. Obiekt może przetworzyć około 17 milionów ton ropy naftowej rocznie. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 50 rodzajów produktów, m.in. paliwa samochodowe, lotnicze i oleje napędowe.

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że od wtorkowego wieczora obrona powietrzna zestrzeliła rzekomo 273 ukraińskie drony nad terytorium kilkunastu obwodów, w tym biełgorodzkim, briańskim, niżnonowogrodzkim, moskiewskim, a także nad okupowanym Krymem oraz wodami Morza Azowskiego i Czarnego.