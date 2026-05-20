O sprawie poinformowali funkcjonariusze z miejscowości Grapevine w amerykańskim stanie Teksas, wskazując, że do interwencji doszło w poniedziałek. Zgodnie z doniesieniami stacji BBC, zgłaszającym był sam kierowca, który poinformował, że celowo wjechał do jeziora, aby przetestować "tryb brodzenia".

Nie wszystko poszło jednak po jego myśli. Po tym, jak wjechał zbiornika, wnętrze jego Tesli Cybertruck wypełniło się wodą. W konsekwencji pojazd utknął.

Mundurowi w wydanym komunikacie potwierdzili informację o nietypowej intencji kierowcy oraz wskazali, ze wraz z pasażerami opuścił on pojazd. Stacja BBC, cytując instrukcję obsługi tego modelu samochodu, wskazała, że "tryb brodzenia" pozwala mu przejeżdżać przez zbiorniki wodne, których maksymalna głębokość wynosi 81,5 cm.

Chciał przetestować "tryb brodzenia". Kierowca wjechał do jeziora i nie mógł z niego wyjechać

W usunięciu auta z jeziora policjantom pomagał specjalny zespół ratownictwa wodnego. Ostatecznie samochód udało się wyciągnąć, a kierowca Tesli został aresztowany. Zarzucono mu, że kierował pojazdem w zamkniętej części parku, na terenie którego znajduje się jezioro, oraz że następnie wjechał także do samego zbiornika wodnego.

Miał on również usłyszeć zarzuty odnoszące się do innych "licznych naruszeń dotyczących bezpieczeństwa wodnego".

Policja z Grapevine odradza kierowcom przeprowadzania podobnych testów, przypominając, że nawet jeżeli pojazd jest fizycznie zdolny do przejechania przez zbiorniki wodne o określonej głębokości, to sprawdzanie tych możliwości może wiązać się z niepotrzebnym ryzykiem oraz być równoznaczne z naruszeniem prawa.