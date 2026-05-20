Alarm powietrzny na Litwie. Aktywowano misję NATO
Ministerstwo obrony Litwy powiadomiło o ogłoszeniu alarmu powietrznego w części kraju. Powodem jest "podejrzany dron", który został odnotowany w pobliżu granicy z Białorusią. Aktywowano misję NATO Baltic Air Policing. Do schronów udali się m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz premierka Inga Ruginiene. Ok. godz. 10:25 odwołano alarmy.
W wyniku podjęcia środków ochronnych władze Litwy zadecydowały o zamknięciu m.in. lotnisko w Wilnie.
Ostrzeżenie przed zagrożeniem otrzymali mieszkańcy Ignalna, Uciany, Nowych Święcianów i Jeziorosów.
Alarm na Litwie. Wyryto podejrzanego drona
Przed godz. 10:00 litewskie wojsko poinformowało o odwołaniu alarmu lotniczego w powiecie wileńskim. Ok. godz. 10:22 litewskie siły zbrojne odwołały również alarm w rejonie Olity. Ok. godz. 10:45 alarm ostrzeżenia zostały zniesione w pozostałych częściach kraju.
Jak podaje Reuters, minister obrony Litwy wskazał, że dron zauważony został nieopodal Wilna, a obecnie zmierza w innym kierunku, będąc ściganym przez wojskowe myśliwce NATO.
O sprawę pytano podczas konferencji prasowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Musimy poczekać na zakończenie tej operacji, bo lotnictwo sojusznicze i litewskie systemy obrony powietrznej, również innych państw bałtyckich w tym momencie działają - powiedział szef MON.
Misja Baltic Air Policing uruchomiona w związku z sytuacją na Litwie polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii przez siły NATO.
Drony w regionie Bałtyku. Maszyna zestrzelona przez myśliwiec NATO
Zaledwie dzień wcześniej władzy Łotwy i Estonii ostrzegły mieszkańców przed zagrożeniem związanym z dronami, które pojawiły się nad regionem Bałtyku. Estoński minister obrony Hanno Pevkur poinformował, że jeden z bezzałogowców naruszył przestrzeń powietrzną kraju i został zestrzelony przez myśliwce NATO.
Według estońskich władz to pierwsza taka sytuacja. Z kolei na Łotwie jeden z dronów miał rozbić się w rejonie miasta Preili w Łatgalii. W związku z zagrożeniem wstrzymano ruch pociągów w pięciu regionach kraju.
Jak poinformowały rumuńskie siły zbrojne, dron w estońskiej przestrzeni powietrznej został zestrzelony przez samolot F-16 rumuńskich sił powietrznych, wykonujący misję wzmocnionej kontroli przestrzeni powietrznej NATO nad państwami bałtyckimi.Czytaj więcej