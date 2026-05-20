Alarm powietrzny na Litwie. Aktywowano misję NATO

aktualizacja: Świat Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

Ministerstwo obrony Litwy powiadomiło o ogłoszeniu alarmu powietrznego w części kraju. Powodem jest "podejrzany dron", który został odnotowany w pobliżu granicy z Białorusią. Aktywowano misję NATO Baltic Air Policing. Do schronów udali się m.in. prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz premierka Inga Ruginiene. Ok. godz. 10:25 odwołano alarmy.

Samolot wojskowy na pasie startowym lotniska.
Mindaugas Kulbis/AP
Litewskie ministerstwo obrony powiadomiło o uruchomieniu misji NATO Baltic Air Policing

W wyniku podjęcia środków ochronnych władze Litwy zadecydowały o zamknięciu m.in. lotnisko w Wilnie.

 

Ostrzeżenie przed zagrożeniem otrzymali mieszkańcy Ignalna, Uciany, Nowych Święcianów i Jeziorosów.

Alarm na Litwie. Wyryto podejrzanego drona

Przed godz. 10:00 litewskie wojsko poinformowało o odwołaniu alarmu lotniczego w powiecie wileńskim. Ok. godz. 10:22 litewskie siły zbrojne odwołały również alarm w rejonie Olity. Ok. godz. 10:45 alarm ostrzeżenia zostały zniesione w pozostałych częściach kraju.

 

Jak podaje Reuters, minister obrony Litwy wskazał, że dron zauważony został nieopodal Wilna, a obecnie zmierza w innym kierunku, będąc ściganym przez wojskowe myśliwce NATO.

 

ZOBACZ: Mieszkańcy alarmują o dronach przy granicy. Mamy komunikat wojska

 

O sprawę pytano podczas konferencji prasowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Musimy poczekać na zakończenie tej operacji, bo lotnictwo sojusznicze i litewskie systemy obrony powietrznej, również innych państw bałtyckich w tym momencie działają - powiedział szef MON.

 

Misja Baltic Air Policing uruchomiona w związku z sytuacją na Litwie polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii przez siły NATO.

Drony w regionie Bałtyku. Maszyna zestrzelona przez myśliwiec NATO

Zaledwie dzień wcześniej władzy Łotwy i Estonii ostrzegły mieszkańców przed zagrożeniem związanym z dronami, które pojawiły się nad regionem Bałtyku. Estoński minister obrony Hanno Pevkur poinformował, że jeden z bezzałogowców naruszył przestrzeń powietrzną kraju i został zestrzelony przez myśliwce NATO.

 

Według estońskich władz to pierwsza taka sytuacja. Z kolei na Łotwie jeden z dronów miał rozbić się w rejonie miasta Preili w Łatgalii. W związku z zagrożeniem wstrzymano ruch pociągów w pięciu regionach kraju.

 

ZOBACZ: Alarm w Estonii i na Łotwie. Myśliwce NATO zestrzeliły drona

 

Jak poinformowały rumuńskie siły zbrojne, dron w estońskiej przestrzeni powietrznej został zestrzelony przez samolot F-16 rumuńskich sił powietrznych, wykonujący misję wzmocnionej kontroli przestrzeni powietrznej NATO nad państwami bałtyckimi.

Czytaj więcej
BIAŁORUŚDRONYLITWANATOŚWIAT

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 