Gmina Niemcza przekazała w środowym komunikacie, iż woda z sieci wodociągowej w sołectwie Przerzeczyn Zdrój i sołectwie Nowa Wieś Niemczańska nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania zimnych napojów i niezagotowanych potraw, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo czy wytwarzania lodu.

Dodatkowo wody tej nie wolno wykorzystywać do mycia i płukania naczyń kuchennych oraz sztućców, mycia zębów, kąpieli czy przepłukiwania części ciała. Woda z kraju nadaje się natomiast do spłukiwania ustępów.

Za sytuację odpowiada przekroczenie dopuszczalnej normy bakterii grupy coli.

Alarm na Dolnym Śląsku. Dwie miejscowości bez wody pitnej po wykryciu bakterii coli

Odrębny komunikat w sprawie wydała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie, która potwierdziła wcześniej opisane informacje i wskazała, że należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, niemowlęta i osoby starsze, upewniając się, że nie korzystają one ze skażonej kranówki.

Alert w tej sprawie wysłało do mieszkańców również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Podjęto już pierwsze działania naprawcze. Zadecydowano o zwiększeniu dawki chloru. "Rano (w czwartek - red.) próbki wody zostaną przewiezione do laboratorium i przebadane przez sanepid. O wynikach niezwłocznie poinformujemy" - poinformowały władze gminy Niemcza.