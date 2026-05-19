Według "FT" rozmowy Xi z poprzednim prezydentem USA Joe Bidenem były oceniane jako "szczere i otwarte", jednak chiński przywódca nigdy wcześniej nie wypowiadał się w podobny sposób o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Gazeta przypomniała, że Putin rozpoczął wojnę w 2022 roku trzy tygodnie po podróży do Chin, podczas której Moskwa i Pekin ogłosiły partnerstwo "bez ograniczeń".

"FT": Xi Jinping miał mówić Trumpowi o Putinie i wojnie w Ukrainie

Jak podał "Financial Times", słowa Xi Jinpinga miały paść podczas wizyty Donalda Trumpa w Pekinie w ubiegłym tygodniu. Dziennik zaznaczył, że informacje pochodzą od źródeł zaznajomionych z oceną wizyty przez amerykańską administrację.

Według gazety chiński przywódca miał stwierdzić, że Władimir Putin może pożałować rozpoczęcia wojny przeciwko Ukrainie. "FT" zwrócił uwagę, że wcześniej Xi nie posuwał się tak daleko w ocenach dotyczących rosyjskiej agresji.

Donald Trump i rozmowy o Międzynarodowym Trybunale Karnym

"Financial Times" poinformował również, że podczas wizyty w Pekinie Donald Trump sugerował wspólne działania USA, Chin i Rosji przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.

Według źródła dziennika amerykański prezydent miał ocenić, że interesy Waszyngtonu, Pekinu i Moskwy są w tej sprawie zbieżne. Gazeta przypomniała, że administracja Trumpa wcześniej krytykowała MTK, oskarżając trybunał m.in. o upolitycznienie i nadużywanie uprawnień.

W tekście przypomniano także, że administracja Trumpa nałożyła sankcje wobec sędziów i prokuratorów MTK po wydaniu nakazów aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Izraela Joawa Galanta. "FT" przypomniał również o wydanym w 2023 roku nakazie aresztowania Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej.